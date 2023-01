Mundo Mais cinco documentos secretos são encontrados na casa da família de Joe Biden

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Páginas adicionais foram descobertas horas depois de a Casa Branca divulgar um comunicado que citava apenas uma página

Assessores do presidente americano, Joe Biden, encontraram mais cinco páginas de informações classificadas em sua casa em Delaware na quinta-feira, informou a Casa Branca neste sábado (14), elevando a seis a páginas descobertas nesta semana.

As páginas adicionais foram descobertas horas depois de a Casa Branca divulgar um comunicado que citava apenas uma página que apareceu em um depósito adjacente à garagem da casa do presidente em Wilmington, disse uma fonte com conhecimento do caso.

A revelação ocorre em meio aos novos detalhes fornecidos pelos advogados de Biden sobre sua descoberta – de dois meses atrás – de documentos secretos da época em que era ele vice-presidente (2009-2017) em sua casa e no centro de estudos Penn Biden Center que ele usou antes de iniciar sua campanha de 2020 para a Casa Branca.

Conselheiro especial

O procurador-geral Merrick Garland nomeou um conselheiro especial para investigar o manuseio de papéis confidenciais por Biden. Uma lei de 1978 tornou obrigatório que presidentes dos EUA e seus vices enviem todos seus e-mails, cartas e outros documentos para os Arquivos Nacionais.

A Casa Branca foi criticada por não ter revelado as descobertas muito antes e por que, quando reconheceu na segunda-feira que alguns arquivos confidenciais foram encontrados no escritório de Biden em 2 de novembro, não informou que outros foram encontrados em sua casa no mês seguinte.

O principal advogado pessoal de Biden, Bob Bauer, disse em um comunicado que a equipe jurídica do presidente tentou equilibrar a transparência com “as normas e limitações estabelecidas para proteger a integridade da investigação”.

“Essas considerações exigem evitar a divulgação pública de detalhes relevantes para a investigação enquanto ela estiver em andamento”, acrescentou.

Justificativas

Ele citou várias justificativas: os investigadores do Departamento de Justiça poderiam objetar que a identificação de testemunhas, documentos ou eventos durante a investigação poderia comprometer seu trabalho. E revelar certos detalhes em público também representava o risco de que, à medida que surgissem mais informações, as declarações anteriores pudessem ser “incompletas”.

Foi um advogado da Casa Branca, Richard Sauber, que disse em um comunicado na quinta-feira que um documento confidencial de uma página havia sido descoberto um dia antes entre materiais armazenados em uma sala adjacente à garagem da casa de Biden em Wilmington.

Assim que os assessores de Biden descobriram o documento, disse Bauer, eles “deixaram o documento onde foi encontrado e suspenderam a busca no espaço específico onde estava localizado”. Eles notificaram o Departamento de Justiça na manhã seguinte e começaram a “organizar a entrega desse material”.

Sauber disse ontem em um comunicado que, por ter autorização de segurança, foi a Wilmington na noite de quinta-feira para supervisionar a transferência do documento. Quando o pessoal do Departamento de Justiça chegou, “foram descobertas mais cinco páginas com marcações de classificação entre o material, totalizando seis páginas”, das quais as autoridades “tomaram posse imediatamente”, acrescentou.

