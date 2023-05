Brasil Mais dois casos de gripe aviária no Brasil

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

Com a atualização, sobe para cinco o número de confirmações de casos Foto: Reprodução

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou mais dois casos de gripe aviária do subtipo H5N1 em aves silvestres no Brasil neste sábado (20). Com a atualização, sobe para cinco o número de confirmações de casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) de Alta Patogenicidade (IAAP).

Não há registros da doença em humanos até o momento.

O primeiro dos casos foi identificado em área não litorânea no município de Nova Venécia, no Espírito Santo, em uma ave silvestre da espécie Thalasseus Maximus, conhecida como trinta-réis-real.

Já o segundo foi detectado em São João da Barra, em área litorânea, no Rio de Janeiro, e trata-se de ave da espécie Thalasseus acuflavidus, ou Trinta-réis-de-bando.

As confirmações foram feitas tecnicamente pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).

Já o Ministério da Saúde descartou também neste sábado (20) o diagnóstico de influenza aviária (H5N1) para 34 pessoas no Espírito Santo. Conforme o ministério, outros dois casos em humanos começaram a ser investigados.

As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, após encaminhamento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo.

De acordo com o Ministério da Saúde, dos casos que foram descartados, 33 eram de funcionários de um parque onde uma ave infectada com o vírus foi encontrada caída no chão. Apenas um deles estava em observação como caso suspeito para a doença por apresentar sintomas gripais ao longo da semana. O resultado divulgado informou que o caso suspeito teve resultado laboratorial negativo, ou seja, foi descartado para Influenza Aviária.

O Ministério informou também neste sábado que, além dos casos suspeitos descartados do parque, outros três pacientes sintomáticos foram notificados no estado, sendo que um deles já foi descartado.

A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da Influenza Aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas.

Segurança alimentar

Diante do primeiros casos de gripe aviária informados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na segunda-feira (15), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que os animais infectados não fazem parte do sistema industrial brasileiro, ou seja, os casos não afetam aves e ovos disponíveis nos supermercados e a seguridade alimentar da população.

O ministério declarou estado de alerta de emergência devido aos casos.

Conforme nota, a medida busca “aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a pandemia de gripe aviária”.

Mais dois casos de gripe aviária no Brasil

2023-05-21