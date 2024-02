Mundo Mais navios são desviados do Mar Vermelho devido a ataques

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Um total de cerca de 4,5 a 4,6 milhões de toneladas de carga de grãos evitou o Mar Vermelho desde dezembro. Foto: Reprodução Um total de cerca de 4,5 a 4,6 milhões de toneladas de carga de grãos evitou o Mar Vermelho desde dezembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais navios que transportavam grãos foram desviados do Canal de Suez para rotas ao redor do Cabo da Boa Esperança nesta semana, já que os ataques à navegação no Mar Vermelho continuaram, disseram especialistas na sexta-feira (2).

Cerca de 7 milhões de toneladas métricas por mês de cargas de grãos normalmente transitam pelo Canal de Suez para o Mar Vermelho, mas esse número caiu significativamente, já que os militantes Houthi apoiados pelo Irã continuaram a atacar a navegação, apesar dos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra as posições Houthi no Iêmen.

“Calculamos que outros 12 navios foram desviados do Mar Vermelho esta semana, transportando um total de cerca de 700.000 toneladas métricas de grãos”, disse Ishan Bhanu, principal analista de commodities agrícolas do provedor de dados e analista Kpler.

“Um total de cerca de 4,5 a 4,6 milhões de toneladas de carga de grãos evitou o Mar Vermelho desde dezembro. Também vimos mais trigo sendo transportado da França e do Mar Negro para a Ásia, desviando-se do Mar Vermelho.”

No entanto, muitos graneleiros ainda estão transportando grãos pela região.

“Muitos navios originários do Mar Negro ainda estão fazendo a rota do Mar Vermelho”, disse Bhanu. “O desvio é mais caro para essas embarcações em comparação com as que partem da Europa ou dos Estados Unidos.”

Os comerciantes de commodities disseram que ficou mais difícil, mas não impossível, reservar navios para viagens pelo Mar Vermelho.

