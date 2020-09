Bem-Estar Mais pobres têm duas vezes mais chance de ter coronavírus, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Indígenas também tiveram mais chance, por causa da pobreza, de serem infectados Foto: Vinicius Magalhães/Agência Brasil Indígenas também tiveram mais chance, por causa da pobreza, de serem infectados. (Foto: Vinicius Magalhães/ Agência Brasil) Foto: Vinicius Magalhães/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo conduzido pela UFPel (Universidade Federal de Pelotasl) aponta que a população mais pobre do Brasil tem duas vezes mais chances de ter sido infectada pela Covid-19 do que a população mais rica. Além disso, os indígenas, por causa da pobreza, também têm mais chances de serem infectados. As conclusões foram publicadas nesta quarta-feira (23) na revista científica “The Lancet”, uma das mais importantes do mundo.

Os cientistas também apontam que, com base nos dados coletados em maio e em junho, apenas um a cada dez casos da doença no país foi oficialmente notificado.

“Os 20% mais pobres da população tiveram o dobro do risco [de contaminação] que os 20% mais ricos – mesmo a pandemia tendo chegado ao Brasil pelos aeroportos, por pessoas de maior nível socioeconômico”, avalia o epidemiologista Pedro Hallal, reitor da UFPel e primeiro autor do estudo.

“Quando começa a espalhar na comunidade, atinge os níveis mais pobres da população”, diz Hallal. A pesquisa é o resultado das duas primeiras análises feitas na EpiCovid, o maior estudo epidemiológico sobre o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no país, liderado pelos cientistas da UFPel.

O objetivo do estudo é analisar a proporção de pessoas com anticorpos para a Covid-19 no Brasil. Para isso, em um intervalo de duas semanas, aproximadamente, os pesquisadores fizeram testes sorológicos em cerca de 30 mil pessoas em 133 cidades do país, em todos os estados. Na primeira etapa, foram testados 25.025 participantes, entre os dias 14 e 21 de maio. Na segunda, outros 31.165, entre os dias 4 e 7 de junho.

“Nesse momento, que reflete de maio a junho, existiu uma concentração muito grande no Norte. Algumas cidades, como Breves (PA) e Boa Vista, tiveram um percentual altíssimo da população infectada – chegava a 25%”, aponta Hallal.

Ao todo, segundo os cientistas, foram identificadas 11 cidades ao longo do Rio Amazonas em que cerca de 25% das pessoas tiveram resultados positivos para anticorpos contra o Sars-CoV-2.

População indígena

Os pesquisadores também perceberam que as populações indígenas tinham mais chances de terem sido infectadas pela Covid-19: os anticorpos para a Covid-19 eram quatro vezes mais frequentes entre os indígenas do que entre a população branca.

A maior prevalência, entretanto, também foi associada à pobreza. Os cientistas acharam improvável, por exemplo, que essas pessoas tivessem alguma predisposição genética que facilitasse a infecção.

“Nossas análises sugerem que o risco excessivo de indivíduos indígenas é amplamente explicado pela região geográfica, tamanho da família e status socioeconômico”, afirmam no estudo.

“Os resultados não negam a conclusão de que os indígenas estão em maior risco do que as pessoas de outras etnias – se não por razões genéticas, então por causa da exposição dos povos indígenas à pobreza e às condições de vida superlotadas” , aponta o estudo.

