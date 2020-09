Brasil Mais um governador é diagnosticado com coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Reinaldo Azambuja é o 14º governador a ter covid-19. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (17) que foi diagnosticado com covid-19, tornando-se o 14º governador a contrair a nova doença.

“Infelizmente, fui diagnosticado com o novo coronavírus. Estou bem, apresentando apenas sintomas leves. Estou em casa, seguindo o protocolo médico. Durante o período de isolamento, continuarei trabalhando e cuidando de nosso estado”, anunciou Azambuja no Twitter.

Outros 13 governadores estaduais já apresentaram exames positivos para o vírus: do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que está afastado do cargo por decisão judicial; do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (sem partido); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de São Paulo, João Doria (PSDB,; e do Amazonas, Wilson Lima (PSC).

Aras

O procurador-geral da República, Augusto Aras, está com Covid-19, informou nesta quinta a assessoria da PGR.

O órgão também disse que o procurador-geral “passa bem e está em isolamento, despachando remotamente”. Aras é mais uma autoridade da República que esteve na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na semana passada, a contrair Covid-19. Antes dele, tiveram exames que confirmaram a infecção o próprio Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro. Em nota divulgada mais cedo nesta quinta, a presidência do STF afirmou que tomou medidas de segurança durante a posse de Fux e seguiu todos os protocolos recomendados. Disse ainda que está “em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF”. “A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS) do Tribunal também está atenta e à disposição dos servidores para orientá-los sobre eventual realização de testes e procedimentos a serem adotados em casos positivos”, completou o STF na nota.

