Maitê Proença critica Bolsonaro e Ricardo Salles: "Só há plano para destruir"

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

A atriz não concorda com as ações do governo federal. (Foto: Reprodução/ Instagram)

“Temos um ministro anti-meio ambiente, que trabalha contra a própria pasta. Pensa em aproveitar que ninguém está olhando para derrubar a Amazônia, flexibilizar as leis, anistiar as pessoas que cometeram crimes ambientais”, criticou a arista.

Ela ainda aproveitou para desabafar sobre as ações do ministério do Meio Ambiente de desmontar estruturas e leis de proteção ambiental. “As pessoas são desinformadas sobre a Amazônia, acham que manter a mata de pé é um capricho. Aliás, parece que tudo nesse governo virou um capricho: a floresta, a cultura”.

Quando o assunto é Bolsonaro, Maitê não poupou palavras ao dizer que ele é um líder atrasado. “Não há plano para a saúde, para miséria, só plano para destruir. Chamar esse governo de ultra direita é até uma ofensa para a direita”.

A atriz também falou sobre a quantidade de militares em cargos públicos. “Nós já vimos esse filme e não queremos ele de novo. Quando as instituições democráticas estão sendo ameaçadas, todo mundo fica num medo profundo. O que vai acontecer com as liberdades individuais? Será que as pessoas que ainda apoiam esses descalabros querem, de fato, calar as instituições? Acham que deve ser todo mundo armado na rua fazendo a lei com suas próprias mãos?”, concluiu ela.

