Política “Make America Great Again”: entenda o lema de Trump em bandeira usada por bolsonaristas no Congresso Nacional

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Uso da bandeira na Câmara brasileira causou mal-estar no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma bandeira utilizada por deputados do PL durante fala na Câmara dos Deputados na última terça-feira (22) pouco tem a ver com o Brasil. O objeto foi uma homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e contém o lema do americano “Make America Great Again”.

O uso da bandeira ocorreu durante um protesto contra o presidente da Câmara, Hugo Motta, por proibir reuniões no recesso parlamentar, e causou mal-estar no partido conservador.

O “Make America Great Again” (em tradução livre, “Tornar a América Grande Novamente”) é um lema da campanha de Trump desde 2016, e geralmente é utilizado na sigla “Maga”. O termo, inclusive, passou a ser utilizado como pronome à base apoiadora do republicano.

Originalmente usado pelo ex-presidente Ronald Reagan, o slogan “Maga” se tornou amplamente utilizado por republicanos e apoiadores de Donald Trump na campanha de 2016, e retornou como sigla em estampas de boné e camisetas, que se destacaram nos comícios do republicano em 2024.

Frequentemente repetida pelo republicano, a frase evoca a nostalgia de um passado dos Estados Unidos, que seria considerado mais próspero, com uma identidade nacional cristalizada, sem o impacto de discussões sobre temas como imigração ou justiça social.

O uso da bandeira de Trump no Congresso coincide com uma crise política entre os governos brasileiro e americano, por conta de tentativas por Trump de influenciar no processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), ameaças de aplicar tarifas de 50% a produtos brasileiros caso o processo não seja extinto, além de sanções a juízes do STF.

A participação de Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA, no incentivo à produção carta de Trump enviada ao governo brasileiro está sendo investigado pelo STF.

Mal-estar

O uso da bandeira em apoio a Trump no Congresso causou um mal-estar na bancada do PL em Brasília na terça-feira. Deputados do partido ergueram o objeto em protesto à decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de proibir reuniões no recesso parlamentar.

O PL busca uma saída política para a crise do tarifaço do republicano contra o Brasil pois quer evitar desgastes para o candidato da direita em 2026.

Os parlamentares que participaram do ato foram criticados, a portas fechadas, por setores mais pragmáticos do partido pois, na visão deles, “tirou foco do motivo do protesto, que era criticar a decisão de Hugo Motta [presidente da Câmara dos Deputados, Republicanos-PB] de suspender as [reuniões de] comissões”.

Motta tomou a decisão após duas comissões presididas por parlamentares do PL convocarem reuniões deliberativas com moções de apoio político a Bolsonaro na pauta.

Os deputados Sargento Fahur (PSD-PR) e Delegado Caveira (PL-PA) ouviram que, se quisessem carregar a bandeira de forma individual, que assim o fizesse. Em grupo, porém, aquele ato só prejudicava o partido num momento já crítico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/make-america-great-again-entenda-o-lema-de-trump-em-bandeira-usada-por-bolsonaristas-no-congresso-nacional/

“Make America Great Again”: entenda o lema de Trump em bandeira usada por bolsonaristas no Congresso Nacional

2025-07-23