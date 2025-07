Grêmio Presidente do Grêmio garante permanência de Felipão e Mano Menezes

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Angelo Pieretti/Grêmio Foto: Alberto Guerra destacou a dificuldade da sequência de três jogos fora de casa. Alberto Guerra destacou a dificuldade da sequência de três jogos fora de casa.(Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Alberto Guerra destacou a dificuldade da sequência de três jogos fora de casa.

Após nova eliminação em casa, desta vez para o Alianza Lima, do Peru, o Grêmio vive um momento delicado na temporada. O empate por 1 a 1 na Arena, na quarta-feira (23), selou a despedida do Tricolor da Copa Sul-Americana, apenas dois meses após a queda para o CSA na terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, resta ao clube focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde ocupa uma posição incômoda: apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Apesar da sequência de quatro jogos sem vitória e da pressão crescente da torcida, o presidente Alberto Guerra garantiu a permanência do técnico Mano Menezes e do coordenador técnico Felipão. Em entrevista concedida na zona mista da Arena, Guerra demonstrou confiança no trabalho da comissão técnica, embora reconheça que os resultados não têm sido satisfatórios.

“A gente garante sim. A gente está contente com o trabalho que vem sendo feito no dia a dia. Obviamente [com] os resultados é que a gente não está contente. Mano não está contente, Felipão não está contente” afirmou o presidente.

Guerra também destacou a dificuldade da sequência recente de jogos, com três partidas seguidas fora de casa contra adversários de peso, e projetou o próximo desafio contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Para ele, é preciso entender o momento e seguir trabalhando para evitar que o clube se aproxime ainda mais da zona de perigo.

Além disso, o dirigente reconheceu que o elenco ainda não encontrou o entrosamento ideal. Segundo ele, a qualidade individual dos jogadores não tem se refletido em desempenho coletivo.

“Realmente ainda não encontramos a liga, como se diz. Acho que individualmente não se contesta a qualidade de vários jogadores, por onde passaram, o que alcançaram. Mas parece que ainda não conseguimos encontrar a liga entre eles” avaliou Guerra.

2025-07-24