Esporte Gauchão Série A2: quartas de final definidas com uma rodada de antecedência

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Novo Hamburgo venceu o Real por 3 a 0 e garantiu vaga antecipada às quartas de final da Série A2. Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo Novo Hamburgo venceu o Real por 3 a 0 e garantiu vaga antecipada às quartas de final da Série A2. (Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo) Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo

Com uma rodada de antecedência, os oito classificados para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Gaúcho já estão definidos.

A 15ª rodada, disputada nessa quarta-feira (23), foi decisiva para consolidar o avanço de Novo Hamburgo, Lajeadense e Bagé, que se juntam a Aimoré, Inter-SM, Gramadense, Passo Fundo e Veranópolis na luta pelo acesso à elite do futebol gaúcho em 2026.

O Novo Hamburgo conquistou sua vaga com uma grande atuação fora de casa ao vencer o Real por 3 a 0 no Módulo Esportivo Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Batista abriu o marcador com um chute firme após sobra de bola na área. Clayton ampliou com um belo voleio após cruzamento de Ávila, e o próprio Ávila selou o placar com um golaço de fora da área, aos 47 do segundo tempo.

Apesar da expulsão de Léo Couto por retardar uma cobrança de lateral, o Anilado mostrou eficiência e garantiu a classificação. O resultado também sacramentou o rebaixamento do Real, que segue na lanterna da competição com apenas dois pontos somados e disputará a Série B em 2026.

Mesmo derrotado pelo líder Aimoré por 1 a 0, o Lajeadense avançou às quartas graças a uma combinação de resultados. Jogando no Estádio Cristo Rei, o time de Lajeado viu Reninha balançar as redes para o Índio Capilé logo aos quatro minutos. O Aimoré administrou o jogo com maturidade e continua como líder isolado, somando agora 31 pontos. O Lajeadense, com 20, fecha o grupo dos classificados.

O Bagé, por sua vez, empatou em 0 a 0 com o Passo Fundo em um jogo equilibrado no Pedra Moura, na Região da Campanha. Apesar da ausência de gols, o resultado foi suficiente para o Jalde-Negro confirmar a classificação, ocupando a 7ª posição com 21 pontos. O Passo Fundo também está garantido e figura na 4ª colocação.

Nos demais jogos da rodada, o Brasil-FAR viu suas esperanças de classificação ruírem ao empatar em 1 a 1 com o Gaúcho. Denílson abriu o placar para o Rubro-Verde, mas Marquinhos empatou para o Periquito em um chute preciso da entrada da área.

Com isso, o Brasil-FAR ficou estacionado na 9ª posição com 15 pontos, sem chances matemáticas de alcançar o G-8. O Gaúcho garantiu sua permanência na Série A2 e agora busca fechar a participação com dignidade.

No duelo entre Esportivo e Santa Cruz, também encerrado em 1 a 1, Guilherme Farias colocou os donos da casa à frente, mas Patrikão empatou para o Galo de Santa Cruz. Apesar das tentativas de virada no segundo tempo, a equipe visitante parou nas defesas de Régis, goleiro do Tivo. Ambos estão eliminados da fase decisiva: o Santa Cruz em 10º com 15 pontos e o Esportivo em 13º com apenas oito.

Já no Altos da Glória, o Glória venceu o Veranópolis por 1 a 0 com um gol de Tcharles, em cobrança perfeita de falta. Apesar da vitória diante do adversário já classificado, o Leão da Serra não tem mais chances de avançar. O Veranópolis, por sua vez, mantém-se firme no 5º lugar com 23 pontos e deve chegar com boas condições para o mata-mata.

Fechando a rodada, o Inter-SM venceu o União Frederiquense por 1 a 0 no Presidente Vargas. Jarro Pedroso foi o nome do jogo ao completar cruzamento preciso e garantir os três pontos para o Alvirrubro, que agora é vice-líder com 26 pontos. O União-FW segue em 12º e também está eliminado.

Com os classificados definidos, a última rodada — marcada para domingo (27), às 15h — servirá para ajustes finais nas posições, que influenciarão diretamente nos confrontos das quartas de final.

Enquanto algumas equipes jogarão apenas para cumprir tabela, outras lutarão por vantagem no chaveamento. A expectativa agora é por confrontos equilibrados e repletos de emoção na próxima fase da Divisão de Acesso.

