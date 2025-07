Grêmio Grêmio encaminha contratação do zagueiro paraguaio Balbuena

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sem zagueiro destro consolidado, Grêmio aposta em Balbuena para reforçar o setor mais carente do elenco. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Sem zagueiro destro consolidado, Grêmio aposta em Balbuena para reforçar o setor mais carente do elenco. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está prestes a oficializar mais um reforço para a sequência da temporada. No final da manhã desta quinta-feira (24), o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena embarcou rumo ao Brasil para assinar contrato de dois anos com o clube gaúcho. A informação foi confirmada por seu empresário, Renato Bittar, em entrevista no aeroporto de Assunção.

Livre no mercado após encerrar vínculo com o Dínamo Moscou, da Rússia, Balbuena foi convencido a aceitar a proposta gremista pelo interesse do técnico Mano Menezes e pela competitividade da liga brasileira. “É uma liga muito competitiva, para o Mundial é muito importante”, destacou Bittar.

Aos 33 anos, Balbuena é nome conhecido dos torcedores brasileiros. Com 48 partidas pela seleção paraguaia e dois gols marcados, o defensor terá como parceiro no Grêmio o volante Villasanti, seu companheiro na Albirroja. A dupla promete reforçar a identidade sul-americana do elenco tricolor.

A trajetória de Balbuena inclui passagens por Cerro de Franco, Rubio Ñú, Nacional e Libertad, onde conquistou títulos nacionais. No Brasil, brilhou pelo Corinthians entre 2016 e 2018, sendo peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017. Posteriormente, foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por 4 milhões de euros. Após três temporadas na Premier League, seguiu para o Dínamo Moscou e teve uma segunda passagem pelo Corinthians entre 2022 e 2023.

A chegada ao Grêmio atende a uma necessidade técnica: o clube não conta com um zagueiro destro consolidado no elenco. Atualmente, Mano Menezes tem escalado Wagner Leonardo e Kannemann, ambos canhotos, como titulares. Balbuena chega para preencher essa lacuna e trazer experiência internacional à defesa gremista.

Este será o segundo reforço anunciado pelo tricolor nesta janela de transferências, que foi aberta em 10 de julho. Na noite de quarta-feira (23), o clube oficializou a contratação do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, da Inglaterra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-encaminha-contratacao-do-zagueiro-paraguaio-balbuena/

Grêmio encaminha contratação do zagueiro paraguaio Balbuena

2025-07-24