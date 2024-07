Quando ocorreu o furto, Zico estava em frente ao hotel, no 19º Distrito de Paris, junto com sua mulher, saindo do carro de uma empresa de transporte. A suspeita é de que os ladrões agiram em dupla. Enquanto um distraía o casal e o motorista, o outro abriu o carro e pegou a mala.

Zico colocou a pasta com os pertences que levava consigo no banco de trás do veículo. Dois ladrões, não identificados, distraíram o motorista e furtaram os objetos, sem que Zico percebesse.

O filho de Zico, Bruno Coimbra, também se pronunciou. “Para quem está mandando mensagem, está tudo bem com meu pai e minha mãe. Em nenhum momento encostaram a mão neles. Prejuízo muito mais emocional do que material, pois isso a gente corre atrás. Importante é que estão bem!! Obrigado pelas mensagens de apoio”, escreveu em seu Instagram.

Uma investigação foi instaurada pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB). Ídolo do Flamengo e um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro, Zico tem 71 anos e está em Paris acompanhando a delegação depois de receber o convite para ser o Embaixador do Time Brasil. Multicampeão pelo Flamengo, nunca disputou uma Olimpíada em seu período na Seleção Brasileira. Em 1972, participou do pré-olímpico, mas não entrou na lista final.