Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Ato público começou na Esquina Democrática, terminando no Largo Zumbi dos Palmares. (Foto: Debora Fogliatto/Psol)

Um dia após as invasões e vandalismo protagonizados em Brasília por extremistas de direita, no início da noite desta segunda-feira (9) foi a vez de apoiadores do atual governo federal, integrantes de movimentos sociais, entidades sindicais e partidos de esquerda realizarem atos pró-democracia em Porto Alegre e outras cidades brasileiras. Na capital gaúcha, o ato público teve como cenário a área central da cidade.

A manifestação começou aproximadamente às 17h na Esquina Democrática (Centro Histórico), onde milhares de pessoas se concentraram até as 19h (não foi divulgada uma estimativa exata de público). Em seguida, a pequena multidão rumou em passeata pela avenida Borges de Medeiros até o Largo Zumbi dos Palmares (antigo Largo da Epatur), no bairro Cidade Baixa, em um roteiro já tradicional em manifestações políticas com esse perfil.

Com palavras-de-ordem e munidos de faixas e cartazes, os participantes tinham como principais mensagens a crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (a quem pediam prisão), a condenação aos atos de domingo no Distrito Federal e a defesa de pautas progressistas. Não foram registrados incidentes durante o evento, que se encerrou por volta das 21h.

Interior do Estado

Também foram registrados atos públicos a favor do governo Lula nas cidades gaúchas de Alegrete, Cachoeira do Sul, Camaquã, Caxias do Sul, Garibaldi, Ijuí, Lajeado, Osório, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santana do Livramento.

(Marcello Campos)

