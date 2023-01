Rio Grande do Sul Saiba onde redobrar o cuidado em estradas da CCR Viasul nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Aviso abrange pausa para detonações de rochas na BR-386. (Foto: Fabiano Panizzi/CCR Viasul)

Com o prosseguimento do cronograma de obras da concessionária CCR ViaSul nesta semana, a empresa chama a atenção de motoristas, pedestres e motociclistas para que tomem maior cuidado nos segmentos de rodovias com presença de equipes, máquinas e procedimentos como detonações de rochas. Em alguns pontos há operações pare-e-siga e bloqueios momentâneos de faixas.

Essa logística acarreta eventuais momentos de lentidão ou retenção de veículos em trechos. A concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção, respeitem sinalização e limites de velocidade, até porque operários estão nas imediações da pista. A programação está sujeita a reagendamento, principalmente em caso de condições climáticas desfavoráveis.

É possível se manter atualizado – inclusive sobre o trânsito – no site ccrviasul.com.br, aplicativo CCR, whatsapp (51) 3303-3858 ou fone 0-800-000-0290, disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

BR-101

– Torres a Osório: fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros 0 e 88 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

– Osório: implantação de passarela no quilômetro 85 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h (sem interdição de faixa).

– Terra de Areia: obras de conservação, manutenção e readequação da ponte no quilômetro 52 – sentido Norte. Entre 7h e 18h.

– Três Cachoeiras: implantação de passarela nos quilômetros 19 e 22 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h (sem interdição de faixa).

– Torres: conservação, manutenção e readequação na ponte no quilômetro 0 – sentido Norte. Entre 7h e 18h.

BR-290 (Freeway)

– Osório a Porto Alegre: fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros zero e 98 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

– Porto Alegre: implantação de passarela no quilômetro 94 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h (sem interdição de faixa).



BR-386

– Carazinho a Canoas: fresagem, serviços de sondagens, correções emergenciais localizadas no pavimento, levantamento deflectométrico, sondagens vídeo registro e ensaio de atrito entre os quilômetros 180 e 446 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

– Marques de Souza a Lajeado: obras de duplicação entre os quilômetros 330,6 e 345,8 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

– Marques de Souza: retornos em nível nos quilômetros 330 e 337 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min.

– Marques de Souza: acessos nos quilômetros 325 e 329 – sentido Canoas – e quilômetros 325 e 326 – sentido Carazinho. Entre 7h e 18h30min.

– Marques de Souza: passarela no quilômetro 325 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

– Marques de Souza/Lajeado: alargamento das pontes entre os quilômetros 326 e 339 – sentido Carazinho. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

– Lajeado: Detonação de material rochoso entre os quilômetros 336 e 341 nos dias 10, 11 e 12 – ambos os sentidos, entre 14h e 15h (bloqueio total da rodovia).

– Lajeado: acessos no quilômetro 338 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min.

– Lajeado: passarela no quilômetro 338 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

– Lajeado: passagens inferiores nos quilômetros 341, 345 e 346 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

– Lajeado: interseção tipo Diamante no quilômetro 341 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

– Lajeado: vias marginais entre os quilômetros 339,4 e 345,9 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

– Lajeado: implantação de passarela nos quilômetros 346 e 347 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min.

– Lajeado/Estrela: supressão vegetal, terraplanagem, drenagem e pavimentação nos quilômetros 346 e 351 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

– Fazenda Vilanova: alargamento da ponte no quilômetro 372 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30min (sem interdição de faixa).

BR-448

– Sapucaia a Porto Alegre: fresagem, correções emergenciais localizadas no pavimento, levantamento deflectométrico e vídeo registro entre os quilômetros zero e 22 – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

BR-386

– Carazinho a Canoas (km 180 ao 446): ambos os sentidos com interdição de faixa. Limpeza e recuperação de sistemas de drenagem (meios-fios, canaletas, bueiros e tampas de bueiros), remoção de entulhos, recuperação, terraplenagem e nova sinalização.

– No que se refere às detonações de rochas, a CCR Viasul realiza mais uma série de procedimentos na BR-386, entre os quilômetros 337 e 341, em Lajeado. O calendário abrange esta terça (10), quarta e quinta-feira, sempre a partir das 14h.

– Por questões de segurança, durante as explosões a rodovia é totalmente bloqueada por até uma hora nas imediações. Equipes da empresa realizam a limpeza da pista antes de liberar ao tráfego.

(Marcello Campos)

