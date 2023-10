Mundo Manifestações em diversas cidades do mundo pedem paz na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Os atos ocorrem no momento em que Israel intensifica sua operação contra o Hamas. (Foto: AFP/Getty Images)

Milhares de manifestantes saíram às ruas em cidades da Europa, do Oriente Médio, da Ásia e dos Estados Unidos para demonstrar apoio aos palestinos e pedir o fim dos ataques de Israel na Faixa de Gaza. Os atos ocorrem no momento em que Israel intensifica sua operação contra o Hamas, com a presença de militares no território palestino, que está sem sinal de internet e isolado do resto do mundo.

O Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas, diz que 8 mil pessoas morreram desde o início do conflito, em 7 de outubro. Esses números, no entanto, não foram verificados por organizações independentes. Do lado israelense, são cerca de 1.400 mortos e 229 reféns em poder do Hamas.

Reino Unido – Numa das maiores marchas, em Londres, imagens aéreas mostraram grandes multidões pelo centro da capital para exigir ao governo do primeiro-ministro Rishi Sunak um cessar-fogo.

Fazendo eco da posição de Washington, o governo de Sunak não chegou a pedir um cessar-fogo e, em vez disso, defendeu pausas humanitárias para permitir que a ajuda chegasse às pessoas em Gaza.

Estados Unidos – Centenas de pessoas se reuniram em Nova York para pedir o cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Malásia – Na Malásia, uma grande multidão de manifestantes entoava slogans em frente à embaixada dos EUA em Kuala Lumpur.

Itália – Em Roma, centenas de pessoas se reuniram na frente do Coliseu para pedir pela paz na Faixa de Gaza.

Turquia – Dirigindo-se a centenas de milhares de apoiantes num grande comício em Istambul, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse repetiu a sua posição sobre o Hamas não ser uma organização terrorista.

Iraque – Os iraquianos participaram de um comício em Bagdá.

Palestina – Os manifestantes palestinos em Hebron, na Cisjordânia ocupada, pediram um boicote global aos produtos israelenses. “Não contribuam para o assassinato das crianças da Palestina”, gritavam.

França – Algumas cidades na França proibiram comícios desde o início da guerra, temendo que pudessem alimentar tensões sociais. Ainda assim, houve protestos em Paris e em Marselha.

Nova Zelândia – Na capital da Nova Zelândia, Wellington, milhares de pessoas segurando bandeiras palestinas e cartazes com os dizeres “Palestina Livre” marcharam até o Parlamento.

