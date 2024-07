Geral Manifestantes contra os turistas usam pistolas para atirar água em visitantes na Espanha

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Em meio às mobilizações, alguns grupos de manifestantes protagonizaram agressões contra turistas que estavam em locais icônicos de Barcelona. (Foto: Reprodução)

Sob o lema “Vamos colocar limites ao turismo”, milhares de manifestantes se reuniram nos pontos turísticos mais importantes da cidade de Barcelona, na Espanha, para expressar seu descontentamento com as políticas aplicadas pelo governo da cidade, que recebe milhões de visitantes a cada ano. Os protestos – que se repetiram em várias cidades do país – tinham como objetivo reivindicar uma “mudança no modelo econômico que reduza a afluência turística” e as consequências que isso provoca.

Em meio às mobilizações, alguns grupos de manifestantes protagonizaram agressões contra turistas que estavam em locais icônicos da cidade, como o passeio de La Rambla ou o bairro de Barceloneta. Os vídeos do momento mostram como os visitantes que estavam comendo em mesas na calçada tiveram que se retirar para dentro dos restaurantes porque os manifestantes os atacaram com pistolas de água.

Com cartazes onde se lia “Decrescimento turístico já!”, os manifestantes gritaram palavras de ordem como “fora turistas dos nossos bairros” e se detiveram em frente a alguns hotéis e outros locais importantes. “Contra o turismo não tenho nada, mas com o excesso de turismo que estamos sofrendo em Barcelona, sim, porque isso torna a cidade inviável”, afirmou Jordi Guiu, um sociólogo de 70 anos, no início da marcha, conforme informou a AFP.

O aumento do preço da habitação – cujos aluguéis subiram 68% na última década em Barcelona, segundo a prefeitura – é um dos efeitos que mais preocupam esses grupos, assim como os efeitos do turismo no tecido comercial local, no meio ambiente e nas condições de trabalho de seus 1,6 milhão de habitantes.

“Os negócios tradicionais fecham para dar lugar a um modelo de negócio que não é o que o bairro precisa. As pessoas não podem pagar os aluguéis, têm que se mudar”, explicou Isa Miralles, que vive no bairro de Barceloneta.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a Espanha é o segundo destino turístico mais visitado no mundo depois da França, com 85 milhões de visitantes estrangeiros em 2023, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. Além disso, a região mais visitada foi a Catalunha – cuja capital é Barcelona – com 18 milhões de visitantes, seguida pelas Ilhas Baleares com 14,4 milhões e as Ilhas Canárias, com 13,9 milhões.

As medidas do governo

Para combater “os efeitos negativos da massificação turística”, a prefeitura – dirigida por Jaume Collboni – anunciou há alguns dias que pretende eliminar mais de 10.000 apartamentos turísticos que a cidade possui até o final de 2028, para que voltem ao mercado e aumentem a oferta.

A medida já gerou críticas de alguns setores, como a Associação de Apartamentos Turísticos, por considerar que provocará um aumento do mercado ilegal.

Esta medida se soma a outras que foram implementadas pelo governo para tentar conter o turismo excessivo. Recentemente, anunciaram que o imposto turístico cobrado dos visitantes estrangeiros será quase dobrado. Embora há poucos meses tenha passado de 2,75 para 3,25 euros, a partir de outubro chegará a 4 euros por noite.

Quem quiser visitar a mítica cidade europeia terá que pagar dois tipos de impostos. Em primeiro lugar, há o imposto turístico regional, que é cobrado por noite em função do tipo de acomodação utilizada. Ou seja, se for um hotel de luxo, será cobrado um extra de 3,50 euros por noite, enquanto um Airbnb – que em 2028 não estará mais disponível – requer um desembolso de cerca de 2,25 euros por noite. A isso se soma a taxa turística – que aumentará no outono boreal – e que é cobrada por noite, até uma estadia de sete noites. A partir de outubro deste ano, se o turista decidir se hospedar em um estabelecimento de cinco estrelas durante sete noites, deverá pagar um total de 52,50 euros além da tarifa do hotel.

A medida foi aprovada após uma votação na câmara municipal local, onde os funcionários asseguraram que o objetivo é que o aumento do imposto “melhore a qualidade do turismo” em vez do número de turistas que recebem anualmente. As informações são do jornal La Nación.

