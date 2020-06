Política Manifestantes fazem protesto contra Bolsonaro, racismo e fascismo

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Protesto contra o governo, o racismo e o fascismo e favoráveis à democracia em Brasília. Foto: Dani Assis/Instituto Marielle Franco Protesto contra o governo, o racismo e o fascismo e favoráveis à democracia em Brasília. (Foto: Dani Assis/Instituto Marielle Franco) Foto: Dani Assis/Instituto Marielle Franco

Manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o racismo e o fascismo e favoráveis à democracia protestaram em Brasília, na manhã deste domingo (7). O grupo se reuniu na Biblioteca Nacional, por volta das 9h e desceu a Esplanada dos Ministérios.

O grupo foi até a Alameda das Bandeiras, onde a Polícia Militar do Distrito Federal fez um bloqueio para evitar o encontro com um segundo grupo, pró-Bolsonaro, que ficaram acampados próximo à Praça dos Três Poderes. Eles têm feito manifestações semanais, aos domingos. Durante a semana, o próprio Bolsonaro pediu que apoiadores não participassem desta vez.

A PM acompanhou o ato, que até o fim da manhã não registrou conflitos. Militares fizeram um cordão de isolamento para separar os manifestantes no gramado em frente ao Congresso Nacional.

Os grupos carregaram faixas e bandeiras com dizeres contra o racismo, antifascismo, pela democracia, por respeito às mulheres e em defesa do SUS (Sistema Único de Saúde).

Parte dos manifestantes também representou os profissionais de saúde, vestindo jalecos brancos e carregando cruzes pretas em sinal de luto.

“Não consigo respirar”

Performance com pessoas negras no ato em Brasília hoje de manhã pedindo #JustiçaPorGeorge, justiça para Miguel, João Pedro, Iago e por todas as vidas negras retiradas pelo Estado #VidasNegrasImportam #BlackLivesMatter pic.twitter.com/zbBdb21oaP — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) June 7, 2020

São Paulo

Em outras cidades como São Paulo também foram programados protestos. Na capital paulista os atos são acompanhados pela Polícia Militar, que postou neste domingo (7) fotos de materiais para fabricação de coquetéis molotov apreendidos.

As forças de segurança do Estado de São Paulo prepararam um esquema reforçado de policiamento para as manifestações deste domingo, informou a Secretaria de Segurança Pública ainda no sábado (6). Mais de quatro mil policiais estão a postos para garantir a segurança da população, a preservação do patrimônio e o direito de livre manifestação, informou o governo.

Nesse momento, Av. Paulista, 2150: Polícia Militar apreende coquetéis molotov, galão de gasolina, bastão de madeira, spray, garrafas (vidro e óleo de cozinha usados para a fabricação caseira dos coquetéis) 2 indivíduos detidos, conduzidos ao 78ºDP pic.twitter.com/j2kr8b0xle — POLÍCIA MILITAR – SP (@PMESP) June 7, 2020

