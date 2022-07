Manifestantes invadem a residência oficial do presidente do Sri Lanka; veja vídeos

Manifestantes invadiram a residência oficial do presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, em Colombo, neste sábado (09). Milhares de pessoas também se reuniram do lado de fora do imóvel, pedindo que o líder renuncie por causa da grave crise econômica que atinge o país.

A multidão rompeu os cordões de segurança colocados pela polícia. Militares e policiais tentaram conter a invasão, mas não conseguiram. De acordo com fontes do Ministério da Defesa, Rajapaksa não está na residência oficial desde sexta-feira (08) por motivos de segurança.

Uma transmissão ao vivo nas redes sociais mostrou os manifestantes, alguns envoltos em bandeiras, lotando salas e corredores e gritando palavras de ordem contra Rajapaksa. Eles entraram na piscina da residência oficial.

Os manifestantes também arrombaram os portões de outros prédios do governo, como a Secretaria Presidencial e o Ministério das Finanças. Não foram divulgadas informações sobre feridos.

O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe convocou uma reunião de emergência para discutir a crise. Ele pediu ao presidente para convocar o Parlamento. Wickremesinghe também foi transferido para um local seguro.

