Após o episódio, em meio a gritos de “fascistas” e “assassinos”, o diplomata deixou o cemitério acompanhado por seguranças e policiais. Ele disse que o ataque poderia ter sido evitado, acusando a polícia polonesa de ter demorado para agir. “Eles arruinaram o nosso feriado sagrado, o Dia da Vitória”, declarou.

Assista abaixo o momento em que Andreev é atingido:

Russian ambassador had a hard time today in Warsaw. People chant into his face: “Fascists!” #StandWithUkraine #StopPutinNOW #ArmUkraineNow pic.twitter.com/erZsfB7MEs

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 9, 2022