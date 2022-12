Política Manifestantes protestam em frente a hotel onde Lula está hospedado

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Os manifestantes, muitos com roupas verdes e amarelas, protestaram contra o resultado das eleições que elegeram o petista. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um grupo de aproximadamente 100 manifestantes promoveu, nesta segunda-feira (5), um protesto contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em frente ao hotel onde o político está hospedado, em Brasília.

Algumas pessoas usavam cocares, camisetas e bandeiras do Brasil. Faixas pedindo para que o Ministério da Defesa “agisse” também foram estendidas na manifestação.

A concentração começou às 18h15min, alguns minutos depois da vitória do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

Os manifestantes, muitos com roupas verdes e amarelas, protestaram contra o resultado das eleições que elegeram o petista. Alguns indígenas presentes afirmaram que Lula só assumiria a presidência “sob o caixão deles”.

O influenciador Oswaldo Eustáquio estava entre os participantes do ato. De acordo com os policiais, a mobilização durou cerca de meia hora e acabou por volta das 19h10min, sem confrontos registrados.

Os bolsonaristas também criticaram, durante as palavras de ordem, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Cerca de 30 PMs reforçaram o policiamento no local.

