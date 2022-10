Mundo Manifestantes são presos após jogar tinta em concessionárias de luxo em Londres

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

A tinta laranja foi jogada sobre os showrooms da Bugatti, Bentley e Ferrari. (Foto: Reprodução/Twitter/Just Stop Oil)

Manifestantes foram presos após atacar várias concessionárias de carros de luxo no centro de Londres nesta quarta-feira (26). Eles fazem parte do grupo ativista ambiental do Reino Unido Just Stop Oil. A tinta laranja foi jogada sobre os showrooms da Bugatti, Bentley e Ferrari.

A Polícia Metropolitana disse que os manifestantes foram presos por crime de dano a propriedade.

Os manifestantes alegam que o que se paga de petróleo e gás atualmente não se compara ao que será pago por gerações futuras e que esses combustíveis são uma sentença de morte para o mundo todo. Eles pedem mais investimentos em transporte público e em energias renováveis.

A Just Stop Oil afirma que continuará a fazer protestos para pedir ao governo que suspenda todas as novas licenças para exploração de petróleo e gás.

Segundo a Just Stop Oil, 585 prisões foram registradas desde que o grupo iniciou seus protestos e que sete pessoas estão atualmente detidas.

Outros protestos

No fim de semana, o quadro “Pilhas de Grãos” do pintor francês Claude Monet foi alvo de um ataque no Museu Barberini, em Potsdam, na Alemanha. A ação foi feita no domingo (23) por dois ativistas do grupo Letzter Generation, que jogaram purê de batatas na obra de arte como forma de chamar atenção para a causa climática. Um vídeo divulgado pela própria organização mostra os manifestantes colando as próprias mãos à parede depois de lançarem a comida contra a pintura.

Esse é o segundo protesto do gênero nas últimas semanas. No dia 14, duas ativistas do grupo Just Stop Oil jogaram sopa de tomate no quadro “Girassóis”, de Van Gogh, como forma de pressionar o governo do Reino Unido a decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.

Um dos responsáveis pelo ataque na Alemanha fez referência ao protesto na National Gallery, em Londres. “As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão congelando, as pessoas estão morrendo. Estamos em uma catástrofe climática. E a única coisa que vocês temem é sopa de tomate ou purê de batatas em uma pintura “, disse a ativista.

A pintura passou para a coleção do Museu Barberini em 2019, após ser adquirida por US$ 110,7 milhões (R$ 571 milhões, na cotação atual) em um leilão da Sotheby’s. Em nota, o museu informou que “felizmente, a pintura foi protegida por vidro e cuidadosamente selada. Portanto, nenhum líquido pôde penetrar e a pintura em si permaneceu ilesa”.

Depois de jogar sopa de tomate no quadro “Girassóis” de Van Gogh, o grupo ativista Just Oil realizou um novo ataque na última segunda-feira (24). Dessa vez, o alvo foi a estátua de cera do rei Charles III dentro do Museu Madame Tussauds em Londres, que recebeu duas tortas na cara.

