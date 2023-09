Esporte Manipulação: Campeonato Boliviano anula todos os jogos da temporada

Federação Boliviana de Futebol afirmou que foram encontrados sérios indícios de que jogos foram manipulados. Foto: Divulgação/@Bolivar_Oficial Federação Boliviana de Futebol afirmou que foram encontrados sérios indícios de que jogos foram manipulados. (Foto: Divulgação/@Bolivar_Oficial) Foto: Divulgação/@Bolivar_Oficial

O Conselho da primeira divisão do Campeonato Boliviano decidiu anular todos os jogos disputados nesta temporada por suspeita de manipulação de resultados. A Federação Boliviana de Futebol (FBF) planeja consultar a Conmebol, entidade organizadora das Copas Libertadores da América e Sul-Americana para realizar um torneio “relâmpago”.

Houve 14 a votos a favor da anulação, uma abstenção e dois contra. O novo torneio deve durar quatro meses, com fim previsto para o fim de dezembro.

Em entrevista coletiva, o presidente da FBF, Fernando Costa, afirmou que foram encontrados sérios indícios de que jogos foram manipulados.

Ainda nesta terça, o presidente do clube Vaca Díez de Pando, Marcos Rodríguez, se licenciou do cargo. O jornal boliviano “La Razón” cita que as investigações encontraram um áudio, supostamente de autoria dele, no qual o dirigente oferece a manipulação de um resultado contra o Nacional de Potosí.

Vaca Díez e Nacional de Potosí se enfrentaram duas vezes no mês passado. O Potosí venceu a primeira por 6 a 1, e a segunda por 5 a 0. No encontro anterior, em abril, o Vaca goleou o mesmo adversário por 5 a 2.

Conforme o jornal boliviano “La Razón”, o The Strongest e o Nacional de Potosí se posicionaram contra a anulação.

