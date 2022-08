Esporte Mano exalta poder de reação do Inter após eliminação e vaias: “Matamos no peito e demos a resposta dentro de campo”.

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O Internacional venceu o Fluminense na noite deste domingo, no estádio Beira-Rio, no fechamento da 22ª rodada do campeonato brasileiro, por 3 a 0. O técnico Mano Menezes destacou a partida após o revés na copa Copa Sul-Americana contra o Melgar, e prega foco no restante da competição para garantir vaga na próxima copa Libertadores.

O treinador foi vaiado pela primeira vez desde que chegou ao clube e comentou a ausência do jogador Edenilson e sobre uma possível negociação do atleta para deixar o clube. O atleta é o principal alvo da torcida junto de Taison, após a partida de quinta-feira.

“Não conversamos sobre isso. Não colocamos ele na lista de relacionados porque não tinha condições para isso. O resto tudo é especulação e sobre especulação eu não falo.” Comentou o treinador.

“Às vezes se vende uma ideia de que uma eliminação destrói tudo. Ela só destrói tudo quando tu percebe que não deixou tudo em campo. A equipe fez o que era possível, não conseguiu ser mais contundente, não conseguiu o gol.” Defendeu o técnico.

Alguns jogadores foram alvos de vaias e xingamentos por parte grande parte da torcida, tendo como principal alvo o meia Taison e o goleiro Daniel. O meia começou a partida no banco de reservas e não entrou no decorrer da partida.

“Há algumas semanas Daniel era muito criticado. E eu ouvia que não podia mais vestir a camisa do Inter. E não ouvi mais nada sobre isso. Temos que responder com trabalho. Até essas coisas estranhas sabemos de onde vem.” Defendeu Mano.

“Não temos nada para reclamar, matamos no peito e demos a resposta dentro de campo.” Completou.

O treinador ainda comentou sobre as últimas polêmicas de arbitragem envolvendo o clube nas últimas duas partidas.

“A expulsão de Gabriel foi absurda, ele quis fazer e fez. Tem autoridade porque é um dos principais da América Latina.” Reclamou o técnico.

“Hoje, pela primeira vez, tivemos um impedimento de nádega. Um impedimento da poupança, nunca tinha visto. Já tivemos outros lances assim nos nossos jogos, até a favor.” Completou.

Mano exaltou a atuação colorada e o poder de reação contra o Fluminense, elogiando o time comandado por Fernando Diniz, que se encontra na 4ª colocação do campeonato brasileiro, 2 pontos na frente da equipe de Mano Menezes.

“Talvez pegamos a equipe mais difícil depois da eliminação, uma equipe que nos nega a bola. Por isso a marcação alta, para não deixar eles se organizarem. Vencemos uma equipe que é a sensação, das equipes que estão na frente.” Elogiou o treinador.

“Todo mundo sofre para se defender contra o Fluminense, o Internacional não sofreu. Porque é um time que se defende bem e é organizado.” Completou.

Com a vitória, o Inter chega a 6ª colocação, ingressando no G6 do campeonato, que agora é o principal objetivo do clube na temporada. O colorado volta a campo somente na próxima segunda-feira, onde enfrenta o Avaí, fora de casa na Ressacada, pela 23ª rodada da série A.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

