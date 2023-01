Inter Mano Menezes acerta detalhes antes de jogo-treino

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Mano não contará com Gabriel Mercado, que apresentou um desconforto na panturrilha esquerda Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano não contará com Gabriel Mercado, que apresentou um desconforto na panturrilha esquerda (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter continuou nesta sexta-feira (6) as atividades da pré-temporada. O técnico Mano Menezes promoveu o último treino antes do jogo-treino deste sábado (7), contra o Barra, de Santa Catarina. A partida treino acontecerá no CT Parque Gigante.

Para o “primeiro jogo” da temporada, o clube gaúcho não conta com a presença de Gabriel Mercado. O zagueiro apresentou desconforto na panturrilha esquerda e está aos cuidados do departamento médico.

Com o desfalque, Mano terá que escolher entre Rodrigo Moledo e o contratado Mário Fernandes. As outras peças do time será a base que terminou em segundo no Brasileirão.

Provável Inter

Keiller, Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Mário Fernandes) e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

