Inter Mano Menezes encaminha time para enfrentar o Avaí

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Na manhã deste sábado (20), o treinador definiu a equipe que deve entrar em campo contra o Avaí na segunda feira (22), às 20h, na Ressacada em Florianópolis, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

A única dúvida do técnico está no meio campo, onde Maurício e Alan Patrick disputam uma vaga na equipe titular. O jovem vem de uma boa atuação contra o Fluminense, na goleada por 3 a 0 no estádio Beira-Rio. Edenilson está recuperado e retorna após edema no joelho esquerdo.

No gol, Keiller ganha a vaga do goleiro Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Alemão que fez trabalhos internos no treinamento da última sexta-feira (19) deve começar a partida e não preocupa.

O provável Inter:

Keiller, Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Maurício) e Wanderson; Alemão.

O colorado ocupa a sexta colocação na tabela do campeonato brasileiro com 36 pontos, enquanto a equipe catarinense está na 17º posição com 23 pontos, abrindo o Z4 do campeonato.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

