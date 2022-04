Esporte Mano Menezes é o novo técnico do Inter

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Mano treinou as categorias de base do Colorado no início dos anos 2000. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Mano treinou as categorias de base do Colorado no início dos anos 2000. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Mano Menezes é o novo técnico do Inter, segundo a Rádio Grenal. O acordo foi selado por volta das 22h desta terça-feira (19) após um longo dia de negociações. O contrato será válido até o fim de 2022. O clube prepara o anúncio oficial para as próximas horas. De acordo com informações da Rádio Grenal, o novo treinador do Colorado vem apenas com o auxiliar Sidnei Lobo.

O gaúcho chega após a demissão do uruguaio Alexander Medina. O estrangeiro ficou pouco mais de 100 dias à frente do Colorado.

O currículo de Mano conta com passagens por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia e Cruzeiro. Mas ele também passou pelas categorias de base do Inter no início dos anos 2000. No começo de 2021, treinou o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

De acordo com a reportagem da Rádio Grenal, caso o técnico consiga alcançar algumas metas, estipuladas no contrato, conquistará uma premiação financeira. Entre elas estão: título da Copa Sul-Americana e classificação no G-4 do Brasileirão.

Reapresentação

A reapresentação do elenco do Inter após vencer o Fortaleza pelo Brasileirão aconteceu na manhã desta terça-feira. O grupo de jogadores chegou ao CT Parque Gigante e deu início aos trabalhos para os próximos compromissos, seja pela competição nacional ou pela Sul-Americana. O treinamento foi comandado por Cauan de Almeida, que esteve na casamata na vitória por 2 a 1 no fim de semana. Ele realizou atividades técnicas e táticas com os atletas que não entraram em campo contra o Fortaleza. Já o restante do grupo fez exercícios físicos na academia e correu no gramado.

David e Wanderson treinaram normalmente com o grupo e podem reforçar o elenco na próxima rodada do Brasileirão, assim como Vitão, que também participou das atividades. Já Alan Patrick, em processo de recuperação, realizou corridas ao redor do campo.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira (20). O próximo duelo está marcado para o sábado (24), às 19h, contra o Fluminense, no Maracanã.

