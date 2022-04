Inter Fim da novela! Mano Menezes é o novo técnico do Inter

Por Leonardo Moll * | 19 de abril de 2022

Treinador assume o colorado para a sequência da temporada Foto: Divulgação / E.C Palmeiras Foto: Divulgação / E.C Palmeiras

Mano Menezes é o novo técnico do Inter. Treinador chegou a um acordo junto da diretoria colorada após um longo período de negociações e assina até o final desta temporada, juntamente com seu auxiliar técnico, Sidnei Lobo.

Comandante chega após a demissão de Alexander Medina, treinador uruguaio que fora demitido depois de pouco mais de 100 dias no comando do Inter.

De acordo com a reportagem da Rádio Grenal, caso o técnico consiga alcançar algumas metas, estipuladas no contrato, conquistará uma premiação financeira. Entre elas estão: título da Copa Sul-Americana e classificação no G-4 do Brasileirão.

Em seus últimos trabalhos, Mano passou por Palmeiras e Bahia em território nacional, antes de assumir o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita, no começo 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

