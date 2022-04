Inter Jogo direto, 4-2-3-1 e defesas fortes: as maneiras que atuam os times de Mano Menezes

Por Andrei Severo * | 20 de abril de 2022

Treinador retorna ao colorado após 22 anos, quando trabalhou nas categorias de base do clube Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

No fim dessa terça-feira (19), o Inter anunciou seu novo comandante. Mano Menezes chega ao clube após 22 anos, quando treinou nas categorias de base do colorado, ainda no seu início de carreira. Aos 59 anos, o treinador assinou contrato até o final deste ano. Mas como jogam os seus times?

SAÍDA DE BOLA

Mano Menezes pode variar a saída de bola dos seus times, dependendo daquilo que o adversário apresenta. Contra equipes consideradas melhores, o treinador utiliza jogadores mais próximos, com laterais dando opção aos zagueiros, assim como a aproximação dos dois volantes.

Buscando um ataque mais direto, com passes rápidos, e/ou até lançamentos em busca de vencer a disputa da segunda bola no meio de campo, sendo assim tendo atletas próximos para dar continuidade ao ataque.

Contra adversários considerados mais frágeis, a equipe de Mano Menezes tende a liberar mais seus alas, transformando o lateral-esquerdo em um terceiro zagueiro, e os dois volantes na frente da primeira linha defensiva.

ATAQUES

Os times do novo treinador colorado busca passes rápidos, atraindo a marcação adversária pelo meio de campo, e liberando os lados, e assim encontrando os pontas no espaço livre. Um dos padrões das suas equipes é o preenchimento de muitos jogadores dentro da área durante os ataques, transformando em superioridade numérica seu poderio ofensivo.

Ao recuperar a bola, Mano Menezes acelerava as jogadas e contra-ataques, e novamente, preenchendo a área adversário com cerca de 4 a 5 jogadores. Ataques em profundidade e passes verticais é uma marca registrada das equipes do comandante do Inter.

DEFESA

Diante de equipes em que o técnico entende que é possível pressionar um pouco mais, o treinador formava uma linha de dois atacante, sustentados por outros três jogadores de meio-campo, que neste caso, era formado por um dos meias no ataque, além de um volante e os dois extremas na segunda linha de pressão.

Em fase defensiva, é possível observar também marcações individuais no melhor jogador da equipe adversária. Assim como, contra times melhores, Mano utiliza-se de um bloco de defesa mais baixo, compondo seus jogadores em 4-4-2 na maioria das vezes, e tendo como alternativa o 4-1-4-1. Outro ponto importante a se destacar, é a compactação de seus times na fase defensiva.

BOLAS PARADAS

Ofensivamente, seus jogadores tendem a ocupar mais o miolo da área, com seus jogadores atacando mais a marca do pênalti. No Bahia, um de seus últimos trabalhos, Mano Menezes conseguiu ter bom êxito nestes tipos de jogadas nos escanteios.

Já defensivamente, as formas das equipes do técnico colorado se defender variam um pouco. Assim, a marcação por zona, e a marcação individual alternam e até se misturam em um mesmo lance. No Bahia, era predominantemente individual, em contrapartida, no Al Nasser, era predominantemente zonal.

HISTÓRICO

Mano Menezes chega ao Inter novamente após 22 anos. Gaúcho de Passo do Sobrado, o técnico teve destaque no Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, além de ter sido treinador da Seleção Brasileira de 2010 a 2012. A Copa do Brasil virou a principal competição do novo comandante colorado, no qual venceu em três oportunidades.

Ao longo da sua carreira o treinador comandou em 673 jogos, obtendo 325 vitórias, 168 empates e 180 derrotas. Com um aproveitamento de 56,6%. Ao todo, foram 983 marcados (1,46 por jogo), e 691 gols sofridos (1,02 por jogo).

Fontes: Footure e OGol

* Por supervisão de: Marjana Vargas

