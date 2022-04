Inter Mano Menezes fala sobre felicidade em retornar ao Inter: “Clube certo para me ajudar”

Por Andrei Severo * | 20 de abril de 2022

Mano Menezes falou da felicidade em voltar ao clube no qual trabalhou cerca de 22 anos atrás Foto: Divulgação / Rádio Grenal Foto: Divulgação / Rádio Grenal

Na manhã desta quarta-feira (20), o Inter apresentou oficialmente para a torcida e para a imprensa o seu novo treinador: Mano Menezes. O técnico experiente de 59 anos chega para substituir Cacique Medina, e assinou com o colorado até dezembro deste ano.

Inicialmente os dirigentes colorados falaram da chegada do novo comandante. O presidente Alessandro Barcellos comentou sobre o potencial trabalho de Mano: “Essa vontade recíproca ajudou em estarmos aqui anunciando, com a certeza e convicção que com o trabalho, essa vontade e determinação, vamos conseguir fazer aquilo que o torcedor espera”.

Também, o vice de futebol Emílio Papaléo foi ao microfone agradecer a chegada do novo técnico: “Devo falar da alegria de te ter de volta. Teve e tem uma carreira vitoriosa, com passagens pro grande clubes e Seleção Brasileira. Isso nos deixa muito otimistas e felizes”.

Mano Menezes falou sobre seu retorno ao clube colorado depois de 22 anos, quando trabalhou nas categorias de base no início da sua carreira: “Primeiro antes de tudo, gostaria de falar de estar retornando a essa casa nesse momento. Voltar ao clube que fez uma importante parte na minha passagem enquanto técnico de futebol”.

Sobre seu último trabalho no Brasil, quando treinou o Bahia, Mano Menezes contestou: “Eu fiz o que era possível fazer no Bahia. O Bahia teve 3 técnicos, e conquistou 12 vitórias, 6 comigo. Quando se avalia o trabalho de alguém é importante a gente contextualizar. A realidade do Bahia era aquela”.

O novo comandante colorado falou também sobre o apoio da torcida colorada: “Eu assisti como telespectador o jogo de domingo (diante do Fortaleza). E o torcedor mesmo pode entender como é importante que ele apoie a equipe. E nós enquanto equipe entender como é importante termos o torcedor do nosso lado”.

Questionado sobre como pretende utilizar sua equipe, Mano respondeu: “Ainda é cedo para falar sobre como vou montar a minha equipe. Mas jogadores que se destacam e se destacaram como Taison e Edenilson, vou procurar tirar o melhor de cada um dentro das suas características”.

Complementando, o novo comandante do Inter falou sobre o momento que vive e reiterou a felicidade em retornar ao colorado: “Acredito na vida que tudo tem a sua hora. E que estou aqui pois sou um treinador com característica, conhecimento e bagagem para ajudar o Inter. Assim como penso que o Inter é o clube certo para me ajudar”,

* Por supervisão de: Marjana Vargas

