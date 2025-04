Agro Mão de obra no agronegócio bate recorde no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Segundo o documento, esse é o maior número registrado desde o início da série histórica, em 2012

O agronegócio brasileiro bateu recorde de mão de obra, com 28,2 milhões de pessoas ocupadas em 2024, segundo o boletim trimestral “Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro”. A publicação é da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) em parceria com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Segundo o documento, esse é o maior número registrado desde o início da série histórica, em 2012. Dessa forma, o setor respondeu por 26,02% das ocupações totais do País.

Este resultado representa um crescimento da população ocupada no agronegócio de 1,0% em relação a 2023, impulsionado pelos segmentos de insumos, agroindústria e, principalmente, agrosserviços.

De acordo com o boletim, em 2024 os rendimentos mensais dos empregados no agronegócio cresceram 4,5% na comparação com 2023, superando o comportamento registrado no mercado de trabalho geral (4,0%).

A publicação mostrou, ainda, crescimento do número de empregados com ou sem carteira assinada em 2024, além de maior participação de trabalhadores com nível educacional mais elevado e aumento da presença feminina nos cargos ocupados.

