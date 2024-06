Brasil Maquiador da ex-primeira-dama Michelle lança perfume em homenagem a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

O preço do produto ainda não foi divulgado. Foto: Reprodução/Instagram

O maquiador da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Agustin Fernandez lançará um perfume em homenagem ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

O empresário anunciou que a fragrância, que levará o nome de Bolsonaro, será lançada no dia 21 deste mês. O preço do produto ainda não foi divulgado.

“O sonho de ser o maquiador das celebridades ficou pequeno, pois eu me tornei a celebridade. O sonho de ter contratos com marcas ficou pequeno, pois eu me tornei a marca. O sonho de ser reconhecido pela minha maquiagem ficou definitivamente insignificante […] Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro”, escreveu Fernandez nas redes sociais.

A ex-primeira-dama Michelle tem uma linha na marca Agustin Fernandez, que inclui cosméticos, sabonetes, hidratantes e um perfume.

Maquiador da ex-primeira-dama Michelle lança perfume em homenagem a Bolsonaro

2024-03-08