Brasil “Mar de carros”: pátio da Volkswagen no ABC Paulista fica lotado de veículos; empresa suspendeu temporariamente produção

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Empresa afirmou que suspensão temporária foi tomada por conta da "estagnação do mercado". (Foto: Reprodução/TV Globo)

Um vídeo feito na manhã desta quarta-feira (28) pelo Globocop, da TV Globo, registrou como o pátio da montadora Volkswagen está com milhares de veículos na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

As imagens foram feitas um dia após a empresa anunciar a suspensão temporária da produção de carros em suas fábricas no Brasil. O motivo, segundo a Volkswagen, é por conta de “estagnação do mercado”.

A decisão ocorre mesmo com o programa de incentivo do governo à indústria automotiva, que foi publicado no dia 6 de junho e criou descontos para carros de até R$ 120 mil. Questionada pelo g1, a empresa não comentou a relação entre o programa do governo federal e sua tomada de decisão.

A unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), produz quatro modelos: o Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro. Segundo a montadora, foram definidas férias coletivas de 10 dias previstas para os seus dois turnos de produção, a partir do dia 10 de julho.

A fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde é produzido o T-Cross, está com um turno em layoff (modelo de suspensão temporária de trabalho) desde o dia 5 de junho deste ano, com previsão de durar entre 2 e 5 meses.

O outro turno da mesma unidade iniciou a paralisação na segunda-feira (26). As atividades ficarão suspensas até a sexta (30), em regime de banco de horas.

A fábrica de Taubaté (SP), onde são fabricados o Polo Track e o Novo Polo, está com seus dois turnos de produção interrompidos nesta semana (de 26 a 30 de junho), também em esquema de banco de horas.

De acordo com a empresa, “todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em Acordo Coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”.

Descontos

Chegou a 45,2 mil o número de carros vendidos com descontos por meio do programa do governo federal, lançado no último dia 6 de junho. É o que mostra um levantamento feito pela JATO do Brasil, empresa especializada no setor automotivo.

Os dados, que consideram as vendas até a última segunda-feira (26), mostram o Volkswagen Polo no topo da lista, com 5.222 unidades vendidas, seguido pelo Fiat Strada, com 4.960, e o Chevrolet Onix, com 3.321.

O levantamento foi feito com base no cruzamento entre os dados de emplacamento de veículos no Brasil e a lista de carros que estão incluídos no programa de incentivo do governo. Ao todo, foram identificados mais de 30 modelos comercializados.

A primeira rodada do programa injetou R$ 500 milhões para promover descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil em veículos novos.

Nessa quarta-feira (28), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) confirmou que promoverá uma nova rodada de crédito. Os detalhes para ampliação do recursos destinados ao projeto ainda estão sendo fechados.

