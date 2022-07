Mundo “Mar de malas” invade aeroporto de Londres após problemas técnicos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

As imagens impressionam e se espalham pelas redes sociais. Foto: Reprodução

A companhia aérea Delta Air Lines foi obrigada a fazer um voo com mil malas e nenhum passageiro. O Airbus A330-200 saiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, para Detroit, nos Estados Unidos.

Problemas técnicos comprometeram o sistema de esteiras, bem como o despachado de bagagens no aeroporto londrino no começo de junho. Os terminais 2 e 3, onde a Delta opera, foram os mais afetados.

Sem mais espaço para armazenar as bagagens atrasadas, um “mar de malas” se formou no aeroporto de Heathrow. As imagens impressionam e se espalham pelas redes sociais.

O voo decolou com o objetivo de devolver as bagagens atrasadas aos seus donos, como confirmou a empresa à agência Bloomberg, que classifica a decisão como uma “solução criativa” projetada “para acelerar as devoluções”.

Inicialmente, o voo estava previsto para o deslocamento de passageiros, mas teve que ser cancelado após restrições impostas pelo aeroporto para processamento de pessoas. O jeito, então, foi realocar os passageiros em outra aeronave e reaproveitar o voo original para a “repatriação” das bagagens.

