Dicas de O Sul Maratona Tech inspira jovens a aprender tecnologia; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











500 mil estudantes de todo o País devem participar do evento Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2022, 80 mil alunos dos ensinos fundamental e médio de todo o País participaram da Maratona Tech, uma competição escolar que busca despertar o interesse dos jovens pela área da tecnologia.

Neste ano, a Associação Cactus e o Movimento Tech multiplicaram o desafio. Agora, a meta é chegar a 500 mil estudantes inscritos na segunda edição do Maratona Tech. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta sexta-feira (21) no site maratonatech.associacaocactus.com.br.

Podem participar alunos do sexto ao nono ano do fundamental e do ensino médio de escolas públicas e privadas do Brasil. “A Maratona vem para incentivar o aprendizado e despertar o interesse em tecnologia. O presente já é tech, e o futuro, ninguém tem dúvidas de que também será”, frisa Luanna Luna, diretora de educação do iFood, patrocinador do evento.

Para encarar esse desafio, não é preciso ter conhecimento prévio em tecnologia, e as atividades propostas podem ser realizadas mesmo em escolas que não possuem recursos tecnológicos.

A Maratona vai acontecer em duas fases, realizadas em agosto e setembro. A primeira é aplicada pelos professores em sala de aula, e os alunos devem propor soluções para problemas de suas próprias comunidades usando a tecnologia.

Os estudantes selecionados passam para a segunda fase, na qual receberão conteúdos e quizzes via chatbot por WhatsApp. São oito ciclos de aprendizagem com foco em pensamento computacional.

Em 2022, 222 estudantes foram premiados com bolsas em tecnologia. As premiações neste ano incluem medalhas, notebooks, bolsas de estudo e imersões tecnológicas em big techs e instituições de ensino de excelência, como o Insper.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/maratona-tech-inspira-jovens-a-aprender-tecnologia-inscricoes-sao-gratuitas-e-terminam-nesta-sexta/

Maratona Tech inspira jovens a aprender tecnologia; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta

2023-07-20