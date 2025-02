Política “Marçal é o nosso candidato para 2026”, diz presidente do PRTB

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Marçal reforça que será “cabeça de chapa” e que está “pronto para servir o povo e mudar a realidade do Brasil” Foto: Reprodução Marçal reforça que será “cabeça de chapa” e que está “pronto para servir o povo e mudar a realidade do Brasil”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O empresário Pablo Marçal continua como a principal aposta do PRTB para as eleições presidenciais de 2026, de acordo com o presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche. O líder do partido disse que Marçal está alinhado com os interesses da legenda, está filiado e é o “candidato do momento”.

“Hoje, no partido, o nosso candidato é o Marçal, ele é o nosso maior expoente. Desta forma, estamos vindo com força total para vencer as eleições”, comentou em entrevista à CNN Brasil.

Após o anúncio da possível entrada na vida política do cantor Gusttavo Lima, a direção do PRTB fez diversos convites para que o “embaixador” se filiasse ao partido e compusesse uma chapa majoritária ao lado de Marçal.

No entanto, o empresário reforça que será “cabeça de chapa” e que está “pronto para servir o povo e mudar a realidade do Brasil”, descartando a possibilidade de concorrer como vice.

Avalanche afirmou que a definição da candidatura, caso Gusttavo Lima se filie, levará em conta pesquisas de intenção de voto.

“Com relação ao Gusttavo Lima, ainda estamos conversando. Se ele vier a se filiar no partido, a gente vai ter os dois convergidos trabalhando na chapa. Aí, quem estiver mais pontuado será naturalmente o candidato. Queremos esta composição”, comentou.

Além do PRTB, Gusttavo Lima desperta interesses de siglas como o União Brasil e o PP. Nesses casos, porém, lideranças partidárias titubeiam em lançá-lo como candidato ao Planalto, preferindo a candidatura do cantor a uma cadeira no Senado por Goiás.

O sertanejo anunciou interesse em disputar o Planalto em janeiro. Após o anúncio, Marçal elogiou Gusttavo Lima publicamente e ligou para o cantor para lhe desejar “boas-vindas” ao mundo político.

Marçal anunciou sua pré-candidatura ao Planalto dias depois, mas pode estar inelegível até o próximo pleito presidencial como consequência da divulgação, às vésperas da eleição para a Prefeitura de São Paulo, de um laudo falso contra o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP). O atestado médico foi forjado e imputava a Boulos uma internação por overdose de cocaína.

Durante a campanha na capital paulista, Marçal insinuou, mais de uma vez, que o candidato do PSOL era usuário de drogas, mas não apresentou provas. Quando o fez, divulgou o documento falso. Em novembro, o influenciador foi indiciado pela Polícia Federal pela publicação do documento em suas redes sociais.

De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada em 3 de fevereiro, no cenário com a presença do maior número de nomes especulados para a sucessão do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 30% das intenções de voto, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%; por Gusttavo Lima, com 12%; por Pablo Marçal (PRTB), com 11%; e pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%. Os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, registraram 3% cada. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e Estadão Conteúdo.

