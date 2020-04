Magazine Marcello Melo Jr. anuncia nascimento da filha e se declara: “Mudando minha vida”

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Maya é fruto da relação do ator com a atriz Dayane Bartoli Foto: Instagram/dayanebartoli Maya é fruto da relação do ator com a atriz Dayane Bartoli. (Foto: Instagram/ dayanebartoli) Foto: Instagram/dayanebartoli

O ator Marcello Melo Jr., 32, anunciou no fim da tarde desta quarta-feira (29) o nascimento de sua primeira filha, Maya. Segundo ele publicou em suas redes sociais, o bebê, fruto de seu relacionamento com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli, 27, nasceu na manhã do último sábado (25), com 48 cm e 2,830 quilos.

“A mulher, mesmo que ainda tão pequenina, já está mudando minha vida. Deus é tão grande, tão bom, tão sábio, que, no meio de toda essa loucura em que o mundo se encontra, me apresenta um novo mundo, e eu terei que ensinar um mundo para ela”, afirmou o ator em um post em sua conta no Instagram.

Alguns famosos aproveitaram para dar os parabéns ao novo papai: “Prepare-se para uma aventura emocionante”, afirmou o músico Péricles. “Bem vinda a esse mundo louco, mas que vai mudar para melhor para Maya poder viver feliz”, disse a atriz Julia Lemmertz. “Tu vai ser um pai foda”, completou Diego Grossi.

Marcello, que protagonizou recentemente a série “Arcanjo Renegado”, não assume nenhum relacionamento oficialmente há algum tempo, mas foi flagrado em momento íntimo com uma morena na sacada de um hotel, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado.

Antes de Marcello anunciar o nascimento de Maya, a mãe do bebê já tinha postado em suas redes sociais uma foto feita logo após o parto, em que Marcelo aparece com ela e a criança. “Renasci. O amor mais puro que eu conheci”, afirmou ela na publicação.

