Rio Grande do Sul Marcelo Slaviero e Ricardo Jobim assumem direção estadual do partido Novo

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Ricardo Jobim será o vice-presidente, já Slaviero assume a liderança da legenda no Estado.

A Convenção Estadual elegeu o Diretório Estadual do Novo, para finalizar o atual mandato, que se encerra em 16 de fevereiro de 2024. A nominata será a seguinte: presidente, Marcelo Slaviero; vice-presidente, Ricardo Jobim; secretário de Relações Institucionais, Renan Della Costa; secretário Jurídico, Rafael Dresch; e secretário Financeiro, Miguel Adami.

Além de Slaviero e Jobim, o advogado e professor da UFRGS Rafael Dresch, que concorreu a vice-governador, assume como Jurídico do Diretório e representará o Estado na Comissão que estabelecerá a governança do Novo nacionalmente.

Neste ano, a legenda pretende reformar seu estatuto. “O Rio Grande do Sul tem um dos maiores diretórios do Novo no Brasil. Temos os melhores políticos do Rio Grande do Sul, como Marcel van Hattem, Felipe Camozzato, Mari Pimentel, Thiago Albrecht, Mauricio Scalco, Professor Zanchin e Leonel Garibaldi. Precisamos aproveitar este capital humano fantástico de filiados, dirigentes e ex-dirigentes, como Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo, e preparar o Novo para novas pessoas, dispostas a mudar a política e o Brasil”, explica Ricardo Jobim.

