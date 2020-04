Notícias O prefeito de Porto Alegre anunciou o retorno das atividades da construção civil na cidade

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Setor deve ser reaberto com todos os protocolos de higiene e saúde. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Retomada deve constar em novo decreto com protocolos de prevenção ao coronavírus. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Por meio de postagem em sua conta no Twitter, o prefeito Nelson Marchezan Júnior confirmou a decisão de permitir a retomada das atividades da construção civil em Porto Alegre. “Em breve divulgaremos os detalhes”, frisou, sinalizando para esta quinta-feira (23) um novo decreto que flexibiliza as restrições ao setor na capital gaúcha, impostas no âmbito das medidas de combate à pandemia de coronavírus.

Na terça-feira, ele havia se reunido em videoconferência com representantes do setor para atualizar os números locais sobre a Covid-19 e discutir propostas para retomada da atividade econômica. Participaram do encontro secretários municipais, o presidente do Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção Civil), Aquiles Dal Molin, o vice-presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Ricardo Sessegolo, e sócios-proprietários de construtoras e empreendimentos imobiliários.

Marchezan argumentou que o achatamento da curva de contágio por coronavírus em Porto Alegre é resultado de decisões acertadas para proteção da saúde da população, que, no entanto, geraram restrições econômicas que agora começam a ser revisadas. Horas antes, ele havia defendido a mesma ideia durante conversa à distância com representantes do segmento de bares, restaurantes e hoteis,

“Infelizmente, não há uma fórmula de sucesso que tenha sido testada em algum lugar do mundo e que nos ofereça certezas”, ponderou. “Vamos nos guiar pelo comportamento dos números, diariamente, para darmos os primeiros passos rumo à reativação da economia, mas ainda dentro do cenário de isolamento exigido pela pandemia.”

O presidente do Sinduscon, Aquiles Dal Molin, apresentou ao prefeito medidas previstas no Plano de Prevenção e Proteção de Trabalhadores do setor, que prevê uma completa readequação das regras e do funcionamento dos canteiros de obras, quando a reabertura for viável. As empresas do ramo se preparam para a reabertura levando em conta todos protocolos de higiene e saúde.

Ações internas

Nas últimas semanas, o Sinduscon e o Sticc (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil) de Porto Alegre têm arrecadado cestas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, a fim de amenizar os efeitos econômicos negativos da pandemia sobre a categoria. Foram obtidas ao menos 500 cestas-básicas para envio a canteiros de obras.

A distribuição tem como grupo prioritário os indivíduos com mais de 50 anos, associados ao Sticc nos últimos seis meses e vinculados a empresas associadas ao Sinduscon em Porto Alegre e outros quatro municípios da Região Metropolitana (Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e Guaíba).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias