Cláudio Humberto Marco Aurélio critica as decisões de Moraes

Por Cláudio Humberto | 31 de março de 2022

O governador João Doria pregou aviso de que fará “anúncio importante” às 16h desta quinta (31). (Foto: Governo de SP)

O ministro Marco Aurélio, aposentado no Supremo Tribunal Federal (STF), criticou fortemente, nesta quarta (30), o comportamento do ministro Alexandre de Moraes o inquérito “das fake news”, baseado no qual tem determinado prisões e suprimido direitos como a livre expressão do pensamento, inclusive de deputados como Daniel Silveira (União-RJ). As declarações contundentes do ministro Marco Aurélio foram feitas durante entrevista ao âncora Felipe Vieira, do canal BandNews TV.

Continua errado

Marco Aurélio afirmou que continua errado o que começou errado, com a designação de Moraes.

Humilhação, não

Ele incluiu a tornozeleira nos reparos que faz à atuação de Moraes. “Não vejo qual o objetivo disso”, disse, “exceto o de humilhar o deputado”.

Falta temperança

O ministro avalia que falta “temperança” ao colega e recomendou esforços para que se restabeleça a normalidade institucional no País.

À espera de Fux

Para o experiente magistrado, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, tem o inescapável papel de zelar pelo equilíbrio das decisões da corte.

Emendas de relator voltam a atormentar Congresso

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu 90 dias para o Congresso dar a devida transparência às emendas de relator, mas o ritmo de trabalho é outro. O presidente roda presa do Congresso, Rodrigo Pacheco, teve pedido de prorrogação do prazo negado e agora corre contra o tempo e a própria desorganização para encontrar as emendas. Em ofício enviado a parlamentares, Pacheco pede que deputados e senadores indiquem as emendas de relator-geral apoiadas nos orçamentos de 2020 e 2021.

Ócio viciante

Os 90 dias foram dados pela ministra Rosa Weber (STF) em dezembro do ano passado, mas o irresistível recesso consumiu metade do prazo.

Pedala Pacheco

Pacheco levou mais de 80 dias para se mexer em 23 de março enviou ofício pedindo informações, mas deu só 10 dias aos parlamentares.

Eu não sabia

A justificativa de Pacheco aos parlamentares é que não havia sistema de registro das emendas e os relatores-gerais não têm esse histórico.

‘Anúncio importante’

O governador João Doria pregou aviso de que fará “anúncio importante” às 16h de hoje (31). Pode ser qualquer coisa, da renúncia a eventual desistência, diante da conspiração no PSDB contra sua candidatura.

Plano Z à vista

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, tomou outra esnobada, desta vez do ex-governador capixaba Paulo Hartung. Após a frustração de vários planos, logo o PSD chegará ao plano Z: embarcar no bonde bolsonarista.

Horror a aglomeração

Após circular que Aguinaldo Ribeiro (PP) pretenderia comprar avião para sua campanha ao Senado, os paraibanos, apaixonados por política, logo ironizam o ex-ministro de Dilma, que, elitista, “prefere ver povão do alto”.

Incandescente

O vice-presidente Marcelo Ramos chegou esbaforido na Câmara, ontem, em busca dos holofotes do caso Daniel Silveira. Exibia um incandescente branco dos dentes, padrão Firmino, craque brasileiro do Liverpool.

Nota de rodapé

A notícia de aumento da atividade econômica em fevereiro animou o governo, mas não o noticiário. A previsão do IPEA é de alta de 1,5% no setor de serviços, 1,4% na produção industrial e 1,3% no comércio.

Raposa no galinheiro

Virou piada nas redes a divulgação de Lula participando de um debate sobre a defesa da Petrobras e a alta nos preços dos combustíveis. “É o goleiro Bruno debatendo sobre o feminicídio”, disse usuário do Twitter.

Preocupante é pouco

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União) voltou a lembrar um dado assustador em seu Estado: quase 70% do total de cidades baianas tem apenas dois policiais. E muitas não têm nenhum.

Craque de volta

Acaba este ano o mandato do ex-craque Romário, que deixou o PSB pelo Podemos e se filiou ao PL do presidente Jair Bolsonaro, lidera as pesquisas para voltar ao Senado no ano que vem.

Pergunta na Papuda

Se Zé Direu, Genoino e Dilma estão fora de eventual governo petista, como Lula tem dito, então o trio irá formar um gabinete paralelo?

PODER SEM PUDOR

Fuga sem destino

O governador Ildo Meneghetti dormia, na madrugada de 31 de março de 1964, quando se deflagrou o golpe militar. Acordou assustado com a multidão que ocupava o Palácio Piratini, convocada por Leonel Brizola. Meteu-se no carro e saiu da cidade em disparada. Cansado, dormiu novamente. A certa altura, foi despertado pelo motorista. “Chegamos aonde?”, perguntou, esfregando os olhos. O motorista informou: “Passo Fundo, governador, como o senhor mandou.” Meneghetti: “Você se enganou, rapaz. Eu disse ‘pise fundo’!”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

