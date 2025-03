Notícias Março dos gaúchos começa com quase 40 graus e praias lotadas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

O tempo aberto e com muito sol, coincidindo com o sábado de Carnaval, levou muita gente à praia com a faixa de areia bastante movimentada e tomada pelos veranistas no Litoral Norte gaúcho. (Foto: Divulgação/PMPA)

O primeiro dia de março foi marcado pelo forte a intenso calor no Rio Grande do Sul com o prosseguimento de uma onda de calor que por dias traz temperaturas muito acima da climatologia histórica para milhões de gaúchos.

O tempo aberto e com muito sol, coincidindo com o sábado de Carnaval, levou muita gente à praia com a faixa de areia bastante movimentada e tomada pelos veranistas no Litoral Norte gaúcho. Uma massa de ar muito quente de origem tropical cobre há dias o Rio Grande do Sul, favorecendo o calor intenso e proporcionando instabilidade isolada da tarde para a noite com pancadas de chuva e temporais localizados.

De acordo com dados da rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, as máximas deste sábado no estado foram de 38,2ºC em Santa Maria; 37,6ºC em Campo Bom; 37,2ºC em São Borja; 36,9ºC em São Vicente do Sul; 36,8ºC em Alegrete; 36,3ºC em São Gabriel e Uruguaiana; 36,2ºC em São Luiz Gonzaga; 36,1º em Santiago; e 36,0ºC em Tupanciretã. Fez ainda na rede oficial do Inmet neste sábado à tarde 35,8ºC em Rio Pardo; 35,5ºC em Teutônia; 34,9ºC em Quaraí; 34,4ºC em Porto Alegre e Frederico Westphalen; e 34,2ºC em Cruz Alta, Santo Augusto e em Encruzilhada do Sul.

Já estações automáticas particulares indicaram máxima neste sábado de 39,2ºC em Santa Maria; 38,7ºC em São Gabriel; 38,4ºC em Estrela e Colinas; 37,9ºC em Santa Cruz do Sul e Maçambará; 37,8ºC em Porto Xavier, Horizontina, Bom Princípio, Porto Vera Cruz e Teutônia; 37,5ºC em Venâncio Aires; e 37,2ºC em Montenegro.

O domingo de Carnaval no Rio Grande do Sul teve como protagonista mais uma vez o calor com uma tarde de temperaturas muito acima da média de março. Várias cidades tiveram máximas que passam de 35ºC e em diversas os termômetros devem indicar entre 36ºC e 39ºC, caso da Grande Porto Alegre. As informações são do portal MetSul.

2025-03-02