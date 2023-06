Política Marcos do Val: saiba quem é o senador do Espírito Santo alvo de operação autorizada pelo Supremo

15 de junho de 2023

Marcos do Val já ofereceu cursos para agentes da Swat nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Nessa quinta-feira (15), dia em que completou 52 anos, o senador Marcos Ribeiro do Val (Podemos-ES), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As buscas aconteceram em endereços ligados ao senador em Brasília e no Espírito Santo. A assessoria de Do Val disse que ele não vai se pronunciar no momento.

O ministro Alexandre de Moraes também determinou que do Val deve prestar depoimento. Do Val é investigado por obstruir investigações sobre os atos extremistas do 8 de janeiro.

Do Val está em Vitória, no Espírito Santo, onde comemoraria o aniversário nessa quinta. Na agenda do senador, consta ainda que ele participaria do lançamento do livro que registra sua trajetória e os primeiros anos de mandato no Senado Federal.

Na tarde dessa quinta, as principais redes sociais oficiais do senador saíram do ar. O Twitter foi a primeira rede social cair, por volta das 17h. Já por volta das 18h, foram bloqueados o Instagram e o Facebook, onde o senador contabilizava mais de 940 mil e 3,6 milhões de curtidas, respectivamente.

Com 863.359 voto, foi eleito senador pelo PPS (atual Cidadania) em 2018, na onda bolsonarista, mas integrando a coligação do atual governador Renato Casagrande (PSB), que na época tentava voltar ao cargo.

Perfil

Antes de ser político e se tornar senador já na primeira eleição que disputou, Marcos Ribeiro do Val (Podemos), foi militar do Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria e instrutor da SWAT (grupo de elite da polícia americana).

Marcos do Val nasceu em Vitória, em 1970. De acordo com o site oficial, o senador é mestre em Aikido, especialista em Resgate de Reféns, abordagens táticas, CQB (combate a curta distância), Planejamento Operacional e fundador de uma empresa especializada no desenvolvimento de técnicas de imobilizações táticas.

Segundo o próprio site, o senador levou treinamentos a agentes da SWAT (grupo de elite da polícia), Nasa (agência espacial), FBI (polícia federal) e dos Navy Seals (Marinha americana), todos nos Estados Unidos.

À frente da empresa, Marcos do Val passou a prestar consultorias a várias corporações no Brasil e em outros países como EUA, China, França, Espanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia.

Marcos do Val também treinou atores e figurantes do filme Tropa de Elite, além de participar de programas de TV e ser ativo nas redes sociais. No Instagram, o senador acumula mais de 940 mil seguidores, no Facebook 3,9 milhões e no Twitter mais de 250 mil seguidores.

