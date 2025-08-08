Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Colunistas Maria Anselmi irá receber Medalha do Mérito Farroupilha do legislativo gaúcho

Por Flavio Pereira | 8 de agosto de 2025

Deputada Nadine entregou â empresária Maria Anselmi, o comunicado da aprovação da Medalha do Mérito Farroupilha.

Foto: Divulgação
Deputada Nadine entregou â empresária Maria Anselmi, o comunicado da aprovação da Medalha do Mérito Farroupilha. (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul irá conceder a Medalha do Mérito Farroupilha – maior honraria do Parlamento gaúcho – para Maria Anselmi. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Delegada Nadine, em reconhecimento à trajetória de dedicação, liderança e contribuição de Maria para o desenvolvimento do Estado.

Criadora de uma das marcas mais influentes do setor têxtil brasileiro, Maria Anselmi, com 40 anos de mercado, enfrentou os desafios, erros e acertos que transformaram um pequeno negócio, nascido em Farroupilha, na Serra Gaúcha, em uma referência nacional.

“Maria é uma mulher inspiradora, que com coragem, trabalho e determinação construiu uma história de realizações que serve de exemplo para todos nós”, destacou a deputada Nadine.

A solenidade de entrega será realizada em data a ser definida e contará com a presença de familiares, amigos, autoridades e representantes de diversas instituições.

Plano Diretor: o futuro de Porto Alegre passa pela Câmara
