Celebridades Maria Melilo: “Estou solteira e à procura de um novo amor”

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Ao falar sobre vida amorosa, ex-BBB disse: "Não estou desesperada. Gosto de dormir de conchinha, mas não todo o dia porque enjoa" Foto: Reprodução/Instagram Ao falar sobre vida amorosa, ex-BBB disse: "Não estou desesperada. Gosto de dormir de conchinha, mas não todo o dia porque enjoa". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Maria Melilo, que recentemente foi fotografada com Marco Bavini, filho do cantor Sérgio Reis, afirmou estar solteira, mas aberta à possibilidade de encontrar um novo companheiro. “Estou solteira e à procura de um novo amor, um affair, uma paquera. Estou a fim de uma pessoa para tomar sorvete, comer pipoca, curtir um filminho.”

A atriz, que conquistou o título de campeã do “BBB 11”, da TV Globo, afirmou que convive bem com a fase sem compromisso amoroso. “Estou solteira, mas não estou desesperada. Gosto de dormir de conchinha, mas não todo o dia porque enjoa”, afirmou Maria em conversa com seguidores nas redes sociais. “Tem coisa melhor do que amar e ser amado? Eu me amo antes de amar alguém. Se a gente não se amar, quem vai amar a gente?”

A ex-BBB, que já foi diagnosticada com Covid-19, afirma ter flexibilizado seu isolamento social nas últimas semanas, mas busca seguir todas as orientações de distanciamento. Sobre os planos de comemoração de seu aniversário – ela completará 37 anos de idade em 22 de novembro –, Maria é cautelosa. “Não é o momento para aglomeração, gente. Vou ficar quietinha.”

