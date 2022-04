Mundo Maria Putina e Katerina Tikhonovna: veja quem são as filhas de Putin que receberam sanções dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Elas são um dos segredos mais guardados do Kremlin e quase nunca são citadas ou participam de eventos públicos. (Foto: Reprodução/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (6) que vão impor sanções contra as duas filhas adultas do presidente da Rússia, Vladimir Putin, como resposta aos recentes relatos de atrocidades cometidas pelas tropas do país na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev.

Putin quase nunca fala publicamente sobre sua família e nunca citou os nomes das filhas em público. De acordo com o Kremlin, ele teve duas filhas — Maria Vorontsova, de 37 anos, e Katerina Tikhonova, de 35, — com sua ex-esposa Lyudmila.

Em 2020, a agência estatal russa Tass afirmou que Putin não fala sobre sua vida pessoal por “questões de segurança” e para que sua família permaneça anônima e possa ter uma vida normal.

Segundo a imprensa americana, Maria teria nascido em 1985 na cidade de São Petersburgo, onde Putin nasceu e começou sua carreira política. O nascimento de Katerina ocorreu pouco depois, quando a família estava baseada na Alemanha, onde o atual presidente russo trabalhou como agente de inteligência da antiga KGB.

Maria estudou biologia na Universidade Estatal de São Petersburgo e posteriormente se formou em Medicina na Universidade Estatal de Moscou, segundo o jornal “The New York Times”. Acredita-se que ela seja especializada em endocrinologia pediátrica.

Já Katerina foi nomeada como vice-diretora do Instituto de Pesquisa Matemática de Sistemas Complexos da Universidade Estadual de Moscou, que lida com inteligência artificial, informou o jornal “The Washington Post” na época da indicação.

Putin e Lyudmila, uma ex-aeromoça da companhia aérea russa Aeroflot, informaram que seu casamento havia acabado em 2013. No ano seguinte, o Kremlin confirmou que o divórcio do presidente russo havia sido concluído. Na época, ele descreveu o fim do relacionamento como uma “decisão conjunta”.

Ao comentar as sanções às filhas de Putin, uma autoridade do governo dos EUA afirmou que a Casa Branca acredita que muitos dos bens do líder russo estão escondidos com seus parentes. Por isso, Washington decidiu incluir Maria e Katerina na lista de indivíduos sob sanção pela guerra.

Autoridades da União Europeia (UE) disseram ontem que também pretendem impor sanções às duas filhas adultas de Putin como parte da resposta ocidental à decisão do Kremlin de invadir a Ucrânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo