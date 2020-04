Magazine Marido de Pink fala sobre coronavírus na família: “Nosso filho ficou pior”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Pink revelou que ela e o filho foram contagiados apenas no último dia 3, depois que já estavam recuperados Foto: Reprodução

O piloto Carey Hart, de 44 anos de idade, marido da cantora Pink, de 40, contou como foi testemunhar a mulher e o filho caçula do casal, Jameson, de 3 anos, enfrentando a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Pink revelou que ela e o filho foram contagiados apenas no último dia 3, depois que já estavam recuperados. Em uma videoconferência com Ellen DeGeneres, Pink já havia contado que o filho vomitou, teve dor no peito e dificuldade para respirar. A cantora descreveu a doença como “uma das coisas mais assustadoras que eu já viu em sua vida”.

Já Carey, em uma entrevista para a rádio SiriusXM, contou que a mulher e o filho “ficaram muito doentes”. “Nosso filho provavelmente ficou pior, o que acabou com a teoria de que os mais velhos ficam mais doentes”, disse ele afirmando que Pink “também ficou muito mal”, já que ela tem asma.

Carey contou que voltou para casa no dia 11 de março, o casal ficou em quarentena e Pink e Jameson passaram a apresentar sintomas entre os dias 14 e 15. Após ficar 10 dias em casa, Jameson “piorou e ficou com febre alta por três semanas seguidas”. “Ele tomava banho de quatro a cinco vezes por dia para diminuir a temperatura”, ainda disse Carey.

