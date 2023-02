Geral Marido pede separação após Mulher Abacaxi desfilar com seios de fora

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Marcela afirma não se arrepender do que fez. (Foto: Reprodução)

O marido da rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, Marcela Porto – mais conhecida como Mulher Abacaxi –, pediu a separação após a mulher desfilar com os seios de fora. Ela esqueceu a parte de cima da fantasia em casa e, para não perder a chance de acompanhar a escola de samba do coração, decidiu entrar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, sem nada na parte superior.

“Estou um pouco sumida. Estou um pouquinho chateada também depois que passou o Carnaval”, anunciou Marcela no Instagram. “E eu tinha duas opções: não saia ou saia sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Sai”, completou ela.

Segundo ela, no dia seguinte ao desfile, que ocorreu na última sexta-feira, 17, o marido decidiu ir embora. Os dois estavam juntos há 7 anos.

“Eu não deixo de fazer nada por homem, porque amanhã ou depois, eles metem o pé na nossa bunda. Não vão pensar duas vezes em que são sete anos de casada. Nada disso”, relatou Marcela.

E, apesar de tudo, Marcela afirma não se arrepender do que fez. “Não fiz nada demais. Agora, eu estou indo curtir o carnaval em Curitiba com meu irmão Ivan. A gente tá indo para casa do meu outro irmão lá curtir um pouquinho.” As informações são portal de notícias Terra.

