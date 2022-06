Geral Marido quebra tudo em recepção de clínica odontológica de Belo Horizonte após companheira reclamar de dor de dente

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Homem quebrou cadeiras, televisão, computadores, balcão de vidro e outros objetos. (Foto: Reprodução)

A recepção de uma clínica odontológica no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficou destruída após o companheiro de uma paciente ir até o local, nesta quarta-feira (8), alegando que a mulher estava sentindo dores após um procedimento. Ao não encontrar o dentista, ele quebrou cadeiras, televisão, computadores, balcão de vidro e outros objetos.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma funcionária contou que o casal chegou ao local, na Rua dos Guajajaras, com três crianças, procurando pelo profissional.

Ao ser informado que o dentista estava no horário de almoço, o suspeito alegou que ele “havia implantado um chip na boca de sua esposa em data passada e que a companheira estava sentindo muita dor”.

Durante a conversa, a paciente reclamou mais uma vez, momento em que o homem deu um soco no braço de uma funcionária e passou a quebrar tudo.

Ainda conforme o registro policial, a mulher também jogou um objeto na direção dos trabalhadores. Eles fugiram antes da chegada da polícia.

Imagens de câmera

Imagens de câmeras de monitoramento da clínica odontológica de Belo Horizonte flagraram o momento em que iniciou a confusão. Pelas imagens é possível ver que os dois estavam com três crianças, que se assustam com a confusão. Em pé, o homem começa a bater no monitor de um dos computadores. A mulher, que estava sentada, se levanta, começa a puxar alguns fios, chuta o balcão e discute com as funcionárias. Não satisfeito, o homem ainda quebra outros objetos. Eles foram embora com as crianças e, até o início da noite desta quarta, não tinham sido localizados.

Ameaças

Em conversa com a TV Globo, funcionárias contaram que o homem já tinha feito ameaça quando foi ao consultório em uma outra data.

“Hoje, eles apareceram novamente querendo conversar com algum responsável da clínica ou com o administrativo. Só que no momento todos estavam no horário de almoço. Foi aí que ele se exaltou e começou a quebrar a clínica. A esposa dele também. Abrimos outro boletim de ocorrência e a gente espera alguma providência”, contou uma funcionária, que pediu para não ser identificada.

“Eles começaram a criar atritos e problemas aqui na clínica. Dentro do consultório, o esposo dela chegou a mostrar uma foto de arma para um dentista (em outra data)”, disse outra trabalhadora, também sob anonimato.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou: “A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (8/6), no bairro Lourdes, na capital. Não houve conduzidos à Delegacia de Plantão para as medidas legais cabíveis e a PCMG apura os fatos”. As informações são do portal de notícias G1.

