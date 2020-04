Celebridades Marília Mendonça sobre dar exemplo ao filho: “Não quero que me veja por ações isoladas”

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Como outros artistas, cantora fará uma live solidária em seu canal do YouTube Foto: Reprodução/Instagram Como outros artistas, cantora fará uma live solidária em seu canal do YouTube. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça está entre os artistas que decidiram fazer lives para arrecadar recursos para as vítimas da crise do novo coronavírus. A transmissão ocorre nesta quarta-feira (08) por seu canal do YouTube. A sertaneja destaca a atitude solidária de todos os músicos e fala sobre ser exemplo para o filho, Léo, de apenas três meses.

“Não só a classe artística, mas todos que puderem ajudar devem fazer isso. É um momento de união! Eu quero que o Léo me enxergue de todos os ângulos e não por ações isoladas, como eu olho para a minha mãe”, afirma.

A cantora tem sofrido cobranças pela transmissão desde o fim do mês passado, e os fãs argumentavam a necessidade de um show online após a live de Gusttavo Lima, que teve dez milhões de visualizações. Marília vê a pressão do público como algo positivo, e comemora a oportunidade de estar com seu “gado” durante o isolamento social.

“Sempre vejo tudo com muita gratidão, estou prestes a completar cinco anos de carreira e olha só, tenho um ‘gado’ tão fiel, mas tão fiel, que o que mais penso é em fazer o máximo possível por eles. Estou com muitas saudades dos palcos e dos fãs. Acabei de voltar de uma licença maternidade de três meses, e as lives me acalentam também, me faz bem interagir com o público, mesmo a distância. Então, sempre estou pensando em algo para fazer com eles, e hoje a live se tornou o melhor caminho para estamos juntos”, diz.

