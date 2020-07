Celebridades Marina Ruy Barbosa fala sobre planos pós-pandemia: “Viver mais intensamente”

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Muito reflexiva e tentando tirar o melhor da pandemia do novo coronavírus, Marina Ruy Barbosa falou em entrevista à Vogue Brasil como esse momento delicado tem servido para ela pensar em mudar a forma como vive.

“Quero estar mais presente no momento. Quero viver as coisas mais intensamente, com mais intenção”, disse a ruiva. A artista ainda disse que a quarentena está sendo um período que permite olhar para dentro. “Eu diria que foi um momento mais introspectivo, de reflexão.

Marina concluiu dizendo que tem feito execícios relaxantes como meditação e ioga que a ajudam a trabalhar sua mente, além de manter contato com os familiares e amigos virtualmente. “Também tenho tentado manter o contato virtual com amigos e família, estamos nos apoiando nesse momento.”

