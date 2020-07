Celebridades Marina Ruy Barbosa repudia críticas sobre aparência física na internet: “É perigoso”

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Marina lamentou ainda quando uma parte do corpo é destacada para ser exposta na internet Foto: Reprodução/Instagram

Flavia Pavanelli foi alvo de críticas pela aparência de seu rosto nas redes sociais, na segunda-feira (13). Passando por um processo de remoção da micropigmentação na sobrancelha e tratando as acnes, a atriz do SBT também se deparou com comentários negativos a respeito de seus procedimentos estéticos, como o fox eyes e preenchimento labial.

Em seu perfil do Twitter, Marina Ruy Barbosa aproveitou o tema para alertar os internautas a respeito do risco que os ataques podem causar. “Acho muito errado ficar fazendo meme ou comentários pesados sobre a aparência das pessoas. Isso pode ser muito perigoso. Empatia, galera. Empatia”, pediu.

Marina lamentou ainda quando uma parte do corpo é destacada para ser exposta na internet. “Por mais que pareça que a pessoa do meme ‘não liga’, é claro que liga. Mais empatia, por favor”, disse uma fã, sendo repostada pela atriz. “Eu vejo coisas muito pesadas. Tipo, pegar frame de vídeo, foto de ângulo ruim, pra ficar diminuindo e expondo alguém. Juro, pra que? Não entendo, o que a pessoa que faz isso ganha? Se sente melhor ferindo alguém pra se sentir superior? É isso?”, indagou a artista.

