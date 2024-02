Brasil Marinha apreende mais de 1 tonelada de drogas em rio no Amazonas

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Não há informações sobre quem transportava o entorpecente. Foto: Marinha/Divulgação Não há informações sobre quem transportava o entorpecente. (Foto: Marinha/Divulgação) Foto: Marinha/Divulgação

A Marinha apreendeu mais de 1 tonelada de drogas no Rio Içá, no interior do Amazonas. A droga foi achada em um barco abandonado na margem do rio.

A ação contou com o apoio de cães farejadores, que conseguiram identificar vários pacotes contendo os entorpecentes.

Não há informações sobre quem transportava o entorpecente. A operação ocorreu no domingo (11).

As ações de Patrulha Naval, realizadas pelos Navios-Patrulha da Marinha do Brasil, tem como objetivo reprimir crimes transfronteiriços e ambientais na região de fronteira.

Além do Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) “Raposo Tavares”, também fazem parte da ação uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) e um Destacamento do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1ºBtlOpRib).

